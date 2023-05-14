MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 992.421Açılan Sandık : 2.785Açılan Sandık Oranı : % 83.84Kullanılan Oy : 746.737Geçerli Oy : 728.787Katılım Oranı : % 91.41Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,80333.7895 AK PARTİ : % 34,88254.1814 MHP : % 8,0758.
|Toplam Sandık
|:
|3.322
|Toplam Seçmen
|:
|992.421
|Açılan Sandık
|:
|2.785
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83.84
|Kullanılan Oy
|:
|746.737
|Geçerli Oy
|:
|728.787
|Katılım Oranı
|:
|% 91.41
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 45,80
|333.789
|5
|AK PARTİ
|:
|% 34,88
|254.181
|4
|MHP
|:
|% 8,07
|58.809
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,13
|15.528
|-
|BBP
|:
|% 0,72
|5.271
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 45,72
|333.207
|4
|CHP
|:
|% 30,97
|225.703
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,75
|107.504
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,79
|20.324
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,75
|12.785
|-
|TİP
|:
|% 1,03
|7.539
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,16
|15.731
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,82
|13.288
|-
|AP
|:
|% 0,34
|2.443
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,17
|8.512
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,23
|1.671
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,20
|1.483
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|1.335
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|651
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|488
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|196
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|846
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|770
|-
|AB
|:
|% 0,10
|736
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|460
|-
|ŞEREF KAFA
|:
|% 0,03
|240
|-
|YP
|:
|% 0,03
|218
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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