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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.322Toplam Seçmen : 992.421Açılan Sandık : 2.785Açılan Sandık Oranı : % 83.84Kullanılan Oy : 746.737Geçerli Oy : 728.787Katılım Oranı : % 91.41Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 45,80333.7895 AK PARTİ : % 34,88254.1814 MHP : % 8,0758.

Toplam Sandık: 3.322
Toplam Seçmen: 992.421
Açılan Sandık: 2.785
Açılan Sandık Oranı: % 83.84
Kullanılan Oy: 746.737
Geçerli Oy: 728.787
Katılım Oranı: % 91.41

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 45,80333.7895
AK PARTİ: % 34,88254.1814
MHP: % 8,0758.8091
YENİDEN REFAH: % 2,1315.528-
BBP: % 0,725.271-
MİLLET İTTİFAKI: % 45,72333.2074
CHP: % 30,97225.7033
İYİ PARTİ: % 14,75107.5041
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,7920.324-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,7512.785-
TİP: % 1,037.539-
ATA İTTİFAKI: % 2,1615.731-
ZAFER PARTİSİ: % 1,8213.288-
AP: % 0,342.443-
MEMLEKET: % 1,178.512-
GENÇPARTİ: % 0,231.671-
VATAN PARTİSİ: % 0,201.483-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,181.335-
TKP: % 0,09651-
SOL PARTİ: % 0,07488-
TKH: % 0,03196-
HAK-PAR: % 0,12846-
MİLLET: % 0,11770-
AB: % 0,10736-
HKP: % 0,06460-
ŞEREF KAFA: % 0,03240-
YP: % 0,03218-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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