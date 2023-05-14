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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.310Açılan Sandık : 403Açılan Sandık Oranı : % 69.97Kullanılan Oy : 91.774Geçerli Oy : 88.291Katılım Oranı : % 87.6Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,4455.1311 AK PARTİ : % 36,8532.5331 MHP : % 23,4720.718- YENİDEN REFAH : % 1,701.

Toplam Sandık: 576
Toplam Seçmen: 156.310
Açılan Sandık: 403
Açılan Sandık Oranı: % 69.97
Kullanılan Oy: 91.774
Geçerli Oy: 88.291
Katılım Oranı: % 87.6

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 62,4455.1311
AK PARTİ: % 36,8532.5331
MHP: % 23,4720.718-
YENİDEN REFAH: % 1,701.502-
BBP: % 0,43378-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,7428.0281
CHP: % 31,7428.0281
ATA İTTİFAKI: % 1,621.428-
ZAFER PARTİSİ: % 1,191.052-
AP: % 0,43376-
MEMLEKET: % 0,85751-
ANAP: % 0,35312-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,35310-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,35310-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,30263-
TKP: % 0,17147-
SOL PARTİ: % 0,0763-
TKH: % 0,0653-
AB: % 0,29258-
GENÇPARTİ: % 0,26232-
MİLLET: % 0,22193-
HAK-PAR: % 0,18158-
VATAN PARTİSİ: % 0,16143-
HKP: % 0,15129-
GBP: % 0,11100-
YP: % 0,0867-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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