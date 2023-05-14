MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 576Toplam Seçmen : 156.310Açılan Sandık : 403Açılan Sandık Oranı : % 69.97Kullanılan Oy : 91.774Geçerli Oy : 88.291Katılım Oranı : % 87.6Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 62,4455.1311 AK PARTİ : % 36,8532.5331 MHP : % 23,4720.718- YENİDEN REFAH : % 1,701.
|Toplam Sandık
|:
|576
|Toplam Seçmen
|:
|156.310
|Açılan Sandık
|:
|403
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69.97
|Kullanılan Oy
|:
|91.774
|Geçerli Oy
|:
|88.291
|Katılım Oranı
|:
|% 87.6
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 62,44
|55.131
|1
|AK PARTİ
|:
|% 36,85
|32.533
|1
|MHP
|:
|% 23,47
|20.718
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,70
|1.502
|-
|BBP
|:
|% 0,43
|378
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,74
|28.028
|1
|CHP
|:
|% 31,74
|28.028
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,62
|1.428
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,19
|1.052
|-
|AP
|:
|% 0,43
|376
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,85
|751
|-
|ANAP
|:
|% 0,35
|312
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,35
|310
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,35
|310
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,30
|263
|-
|TKP
|:
|% 0,17
|147
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|63
|-
|TKH
|:
|% 0,06
|53
|-
|AB
|:
|% 0,29
|258
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,26
|232
|-
|MİLLET
|:
|% 0,22
|193
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,18
|158
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|143
|-
|HKP
|:
|% 0,15
|129
|-
|GBP
|:
|% 0,11
|100
|-
|YP
|:
|% 0,08
|67
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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