MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.621Açılan Sandık : 944Açılan Sandık Oranı : % 72.5Kullanılan Oy : 244.056Geçerli Oy : 235.215Katılım Oranı : % 84.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 58,83138.3694 YEŞİL SOL PARTİ : % 58,83138.3694CUMHUR İTTİFAKI : % 31,6574.
|Toplam Sandık
|:
|1.302
|Toplam Seçmen
|:
|400.621
|Açılan Sandık
|:
|944
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72.5
|Kullanılan Oy
|:
|244.056
|Geçerli Oy
|:
|235.215
|Katılım Oranı
|:
|% 84.08
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 58,83
|138.369
|4
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 58,83
|138.369
|4
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,65
|74.450
|1
|AK PARTİ
|:
|% 29,11
|68.474
|1
|MHP
|:
|% 1,20
|2.825
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,05
|2.480
|-
|BBP
|:
|% 0,28
|671
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,63
|17.948
|-
|CHP
|:
|% 7,63
|17.948
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,63
|1.486
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,54
|1.269
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|164
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|53
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,40
|936
|-
|YP
|:
|% 0,21
|495
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|334
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|332
|-
|AP
|:
|% 0,14
|332
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|225
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|93
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|88
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|85
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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