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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.302Toplam Seçmen : 400.621Açılan Sandık : 944Açılan Sandık Oranı : % 72.5Kullanılan Oy : 244.056Geçerli Oy : 235.215Katılım Oranı : % 84.08Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 58,83138.3694 YEŞİL SOL PARTİ : % 58,83138.3694CUMHUR İTTİFAKI : % 31,6574.

Toplam Sandık: 1.302
Toplam Seçmen: 400.621
Açılan Sandık: 944
Açılan Sandık Oranı: % 72.5
Kullanılan Oy: 244.056
Geçerli Oy: 235.215
Katılım Oranı: % 84.08

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 58,83138.3694
YEŞİL SOL PARTİ: % 58,83138.3694
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,6574.4501
AK PARTİ: % 29,1168.4741
MHP: % 1,202.825-
YENİDEN REFAH: % 1,052.480-
BBP: % 0,28671-
MİLLET İTTİFAKI: % 7,6317.948-
CHP: % 7,6317.948-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,631.486-
SOL PARTİ: % 0,541.269-
TKP: % 0,07164-
TKH: % 0,0253-
MEMLEKET: % 0,40936-
YP: % 0,21495-
HAK-PAR: % 0,14334-
ATA İTTİFAKI: % 0,14332-
AP: % 0,14332-
GBP: % 0,10225-
MİLLET: % 0,0493-
HKP: % 0,0488-
VATAN PARTİSİ: % 0,0485-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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