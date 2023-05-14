MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.278Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.617Geçerli Oy : 48.855Katılım Oranı : % 86.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 80,5039.3261 AK PARTİ : % 60,3329.4761 MHP : % 16,798.200- YENİDEN REFAH : % 2,821.
|Toplam Sandık
|:
|291
|Toplam Seçmen
|:
|57.278
|Açılan Sandık
|:
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|49.617
|Geçerli Oy
|:
|48.855
|Katılım Oranı
|:
|% 86.62
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 80,50
|39.326
|1
|AK PARTİ
|:
|% 60,33
|29.476
|1
|MHP
|:
|% 16,79
|8.200
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,82
|1.375
|-
|BBP
|:
|% 0,56
|275
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 16,19
|7.910
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,19
|7.910
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,86
|422
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,78
|383
|-
|AP
|:
|% 0,08
|39
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,45
|219
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,36
|175
|-
|TİP
|:
|% 0,09
|44
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,34
|167
|-
|ANAP
|:
|% 0,14
|68
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,05
|27
|-
|TKP
|:
|% 0,03
|16
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|6
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,01
|5
|-
|AB
|:
|% 0,05
|22
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|18
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,03
|16
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|16
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,03
|14
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,03
|13
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|13
|-
|YP
|:
|% 0,02
|11
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,01
|7
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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