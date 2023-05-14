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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 291Toplam Seçmen : 57.278Açılan Sandık : 291Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 49.617Geçerli Oy : 48.855Katılım Oranı : % 86.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 80,5039.3261 AK PARTİ : % 60,3329.4761 MHP : % 16,798.200- YENİDEN REFAH : % 2,821.

Toplam Sandık: 291
Toplam Seçmen: 57.278
Açılan Sandık: 291
Açılan Sandık Oranı: % 100
Kullanılan Oy: 49.617
Geçerli Oy: 48.855
Katılım Oranı: % 86.62

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 80,5039.3261
AK PARTİ: % 60,3329.4761
MHP: % 16,798.200-
YENİDEN REFAH: % 2,821.375-
BBP: % 0,56275-
MİLLET İTTİFAKI: % 16,197.910-
İYİ PARTİ: % 16,197.910-
ATA İTTİFAKI: % 0,86422-
ZAFER PARTİSİ: % 0,78383-
AP: % 0,0839-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,45219-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,36175-
TİP: % 0,0944-
MEMLEKET: % 0,34167-
ANAP: % 0,1468-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,0527-
TKP: % 0,0316-
TKH: % 0,016-
SOL PARTİ: % 0,015-
AB: % 0,0522-
MİLLET: % 0,0418-
GENÇPARTİ: % 0,0316-
HKP: % 0,0316-
VATAN PARTİSİ: % 0,0314-
HAK-PAR: % 0,0313-
GBP: % 0,0313-
YP: % 0,0211-
MİLLİ YOL: % 0,017-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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