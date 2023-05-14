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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.866Açılan Sandık : 669Açılan Sandık Oranı : % 93.83Kullanılan Oy : 138.522Geçerli Oy : 133.005Katılım Oranı : % 76.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,6184.6062 AK PARTİ : % 39,4952.5202 MHP : % 13,3217.720- YENİDEN REFAH : % 10,2913.

Toplam Sandık: 713
Toplam Seçmen: 193.866
Açılan Sandık: 669
Açılan Sandık Oranı: % 93.83
Kullanılan Oy: 138.522
Geçerli Oy: 133.005
Katılım Oranı: % 76.81

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,6184.6062
AK PARTİ: % 39,4952.5202
MHP: % 13,3217.720-
YENİDEN REFAH: % 10,2913.685-
BBP: % 0,51681-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 24,4732.5461
YEŞİL SOL PARTİ: % 24,4732.5461
MİLLET İTTİFAKI: % 7,319.727-
CHP: % 5,427.204-
İYİ PARTİ: % 1,902.523-
FESİH ZEKİ MERT: % 2,653.528-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,48639-
SOL PARTİ: % 0,37495-
TKP: % 0,09113-
TKH: % 0,0231-
MEMLEKET: % 0,33444-
ATA İTTİFAKI: % 0,19251-
AP: % 0,19251-
AB: % 0,13168-
GENÇPARTİ: % 0,12156-
HAK-PAR: % 0,10136-
ANAP: % 0,09125-
MİLLET: % 0,0794-
VATAN PARTİSİ: % 0,0680-
GBP: % 0,0676-
HKP: % 0,0571-
YP: % 0,0232-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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