MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 713Toplam Seçmen : 193.866Açılan Sandık : 669Açılan Sandık Oranı : % 93.83Kullanılan Oy : 138.522Geçerli Oy : 133.005Katılım Oranı : % 76.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,6184.6062 AK PARTİ : % 39,4952.5202 MHP : % 13,3217.720- YENİDEN REFAH : % 10,2913.
|Toplam Sandık
|:
|713
|Toplam Seçmen
|:
|193.866
|Açılan Sandık
|:
|669
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.83
|Kullanılan Oy
|:
|138.522
|Geçerli Oy
|:
|133.005
|Katılım Oranı
|:
|% 76.81
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,61
|84.606
|2
|AK PARTİ
|:
|% 39,49
|52.520
|2
|MHP
|:
|% 13,32
|17.720
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 10,29
|13.685
|-
|BBP
|:
|% 0,51
|681
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 24,47
|32.546
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 24,47
|32.546
|1
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 7,31
|9.727
|-
|CHP
|:
|% 5,42
|7.204
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,90
|2.523
|-
|FESİH ZEKİ MERT
|:
|% 2,65
|3.528
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,48
|639
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,37
|495
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|113
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|31
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,33
|444
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,19
|251
|-
|AP
|:
|% 0,19
|251
|-
|AB
|:
|% 0,13
|168
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|156
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|136
|-
|ANAP
|:
|% 0,09
|125
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|94
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|80
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|76
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|71
|-
|YP
|:
|% 0,02
|32
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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