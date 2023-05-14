MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.277Açılan Sandık : 752Açılan Sandık Oranı : % 86.84Kullanılan Oy : 153.946Geçerli Oy : 148.342Katılım Oranı : % 81.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 43,4464.4401 AK PARTİ : % 37,3655.4141 MHP : % 3,745.547- YENİDEN REFAH : % 2,053.
|Toplam Sandık
|:
|866
|Toplam Seçmen
|:
|221.277
|Açılan Sandık
|:
|752
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86.84
|Kullanılan Oy
|:
|153.946
|Geçerli Oy
|:
|148.342
|Katılım Oranı
|:
|% 81.57
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 43,44
|64.440
|1
|AK PARTİ
|:
|% 37,36
|55.414
|1
|MHP
|:
|% 3,74
|5.547
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,05
|3.043
|-
|BBP
|:
|% 0,29
|436
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 40,16
|59.578
|2
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 40,16
|59.578
|2
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 13,04
|19.339
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,04
|19.339
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,64
|953
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,47
|697
|-
|TKP
|:
|% 0,12
|178
|-
|TKH
|:
|% 0,05
|78
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,50
|747
|-
|AB
|:
|% 0,20
|296
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,15
|225
|-
|AP
|:
|% 0,15
|225
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|202
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|192
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|158
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,08
|117
|-
|MİLLET
|:
|% 0,08
|116
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|112
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|99
|-
|YP
|:
|% 0,06
|87
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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