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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 866Toplam Seçmen : 221.277Açılan Sandık : 752Açılan Sandık Oranı : % 86.84Kullanılan Oy : 153.946Geçerli Oy : 148.342Katılım Oranı : % 81.57Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 43,4464.4401 AK PARTİ : % 37,3655.4141 MHP : % 3,745.547- YENİDEN REFAH : % 2,053.

Toplam Sandık: 866
Toplam Seçmen: 221.277
Açılan Sandık: 752
Açılan Sandık Oranı: % 86.84
Kullanılan Oy: 153.946
Geçerli Oy: 148.342
Katılım Oranı: % 81.57

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 43,4464.4401
AK PARTİ: % 37,3655.4141
MHP: % 3,745.547-
YENİDEN REFAH: % 2,053.043-
BBP: % 0,29436-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 40,1659.5782
YEŞİL SOL PARTİ: % 40,1659.5782
MİLLET İTTİFAKI: % 13,0419.339-
İYİ PARTİ: % 13,0419.339-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,64953-
SOL PARTİ: % 0,47697-
TKP: % 0,12178-
TKH: % 0,0578-
MEMLEKET: % 0,50747-
AB: % 0,20296-
ATA İTTİFAKI: % 0,15225-
AP: % 0,15225-
HAK-PAR: % 0,14202-
ANAP: % 0,13192-
GENÇPARTİ: % 0,11158-
VATAN PARTİSİ: % 0,08117-
MİLLET: % 0,08116-
GBP: % 0,07112-
HKP: % 0,0799-
YP: % 0,0687-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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