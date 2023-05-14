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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.957Açılan Sandık : 957Açılan Sandık Oranı : % 94.75Kullanılan Oy : 200.450Geçerli Oy : 196.211Katılım Oranı : % 90.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,56126.6792 AK PARTİ : % 36,8472.2821 MHP : % 23,6746.4491 YENİDEN REFAH : % 3,256.

Toplam Sandık: 1.010
Toplam Seçmen: 236.957
Açılan Sandık: 957
Açılan Sandık Oranı: % 94.75
Kullanılan Oy: 200.450
Geçerli Oy: 196.211
Katılım Oranı: % 90.58

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,56126.6792
AK PARTİ: % 36,8472.2821
MHP: % 23,6746.4491
YENİDEN REFAH: % 3,256.380-
BBP: % 0,801.568-
MİLLET İTTİFAKI: % 29,5958.0491
CHP: % 22,0243.2161
İYİ PARTİ: % 7,5614.833-
ATA İTTİFAKI: % 2,144.199-
ZAFER PARTİSİ: % 1,793.504-
AP: % 0,35695-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,322.584-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,811.586-
TİP: % 0,51998-
MEMLEKET: % 0,931.823-
ANAP: % 0,31605-
GENÇPARTİ: % 0,23457-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18359-
TKP: % 0,08158-
SOL PARTİ: % 0,07141-
TKH: % 0,0360-
AB: % 0,16320-
VATAN PARTİSİ: % 0,10195-
MİLLET: % 0,09175-
HAK-PAR: % 0,09172-
HKP: % 0,06122-
GBP: % 0,06114-
MİLLİ YOL: % 0,0477-
YP: % 0,0352-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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