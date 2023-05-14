MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.010Toplam Seçmen : 236.957Açılan Sandık : 957Açılan Sandık Oranı : % 94.75Kullanılan Oy : 200.450Geçerli Oy : 196.211Katılım Oranı : % 90.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,56126.6792 AK PARTİ : % 36,8472.2821 MHP : % 23,6746.4491 YENİDEN REFAH : % 3,256.
|Toplam Sandık
|:
|1.010
|Toplam Seçmen
|:
|236.957
|Açılan Sandık
|:
|957
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94.75
|Kullanılan Oy
|:
|200.450
|Geçerli Oy
|:
|196.211
|Katılım Oranı
|:
|% 90.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,56
|126.679
|2
|AK PARTİ
|:
|% 36,84
|72.282
|1
|MHP
|:
|% 23,67
|46.449
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,25
|6.380
|-
|BBP
|:
|% 0,80
|1.568
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 29,59
|58.049
|1
|CHP
|:
|% 22,02
|43.216
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,56
|14.833
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,14
|4.199
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,79
|3.504
|-
|AP
|:
|% 0,35
|695
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,32
|2.584
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,81
|1.586
|-
|TİP
|:
|% 0,51
|998
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,93
|1.823
|-
|ANAP
|:
|% 0,31
|605
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,23
|457
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|359
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|158
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|141
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|60
|-
|AB
|:
|% 0,16
|320
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|195
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|175
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|172
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|122
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|114
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|77
|-
|YP
|:
|% 0,03
|52
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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