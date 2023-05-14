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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.726Açılan Sandık : 651Açılan Sandık Oranı : % 90.79Kullanılan Oy : 166.085Geçerli Oy : 161.159Katılım Oranı : % 89.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,6584.8522 AK PARTİ : % 36,5158.8342 MHP : % 14,3223.075- YENİDEN REFAH : % 1,171.

Toplam Sandık: 717
Toplam Seçmen: 204.726
Açılan Sandık: 651
Açılan Sandık Oranı: % 90.79
Kullanılan Oy: 166.085
Geçerli Oy: 161.159
Katılım Oranı: % 89.81

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 52,6584.8522
AK PARTİ: % 36,5158.8342
MHP: % 14,3223.075-
YENİDEN REFAH: % 1,171.880-
BBP: % 0,661.063-
MİLLET İTTİFAKI: % 42,5768.6031
CHP: % 30,9449.8571
İYİ PARTİ: % 11,6318.746-
ATA İTTİFAKI: % 1,672.699-
ZAFER PARTİSİ: % 1,292.080-
AP: % 0,38619-
MEMLEKET: % 0,731.171-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,60959-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,59959-
AB: % 0,23376-
GENÇPARTİ: % 0,17276-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17272-
TKP: % 0,08135-
SOL PARTİ: % 0,0691-
TKH: % 0,0346-
ANAP: % 0,17271-
MİLLET: % 0,12190-
HAK-PAR: % 0,11179-
VATAN PARTİSİ: % 0,11175-
GBP: % 0,08124-
HKP: % 0,07113-
YP: % 0,0241-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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