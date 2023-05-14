MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 717Toplam Seçmen : 204.726Açılan Sandık : 651Açılan Sandık Oranı : % 90.79Kullanılan Oy : 166.085Geçerli Oy : 161.159Katılım Oranı : % 89.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,6584.8522 AK PARTİ : % 36,5158.8342 MHP : % 14,3223.075- YENİDEN REFAH : % 1,171.
|Toplam Sandık
|:
|717
|Toplam Seçmen
|:
|204.726
|Açılan Sandık
|:
|651
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90.79
|Kullanılan Oy
|:
|166.085
|Geçerli Oy
|:
|161.159
|Katılım Oranı
|:
|% 89.81
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 52,65
|84.852
|2
|AK PARTİ
|:
|% 36,51
|58.834
|2
|MHP
|:
|% 14,32
|23.075
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,17
|1.880
|-
|BBP
|:
|% 0,66
|1.063
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 42,57
|68.603
|1
|CHP
|:
|% 30,94
|49.857
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,63
|18.746
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,67
|2.699
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,29
|2.080
|-
|AP
|:
|% 0,38
|619
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,73
|1.171
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,60
|959
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,59
|959
|-
|AB
|:
|% 0,23
|376
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,17
|276
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|272
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|135
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|91
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|46
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|271
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|190
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|179
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|175
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|124
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|113
|-
|YP
|:
|% 0,02
|41
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500