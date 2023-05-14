MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.525Toplam Seçmen : 1.222.734Açılan Sandık : 1.651Açılan Sandık Oranı : % 46.84Kullanılan Oy : 491.576Geçerli Oy : 481.604Katılım Oranı : % 91.1Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,29232.5725 AK PARTİ : % 35,53171.1334 MHP : % 8,7842.
|Toplam Sandık
|:
|3.525
|Toplam Seçmen
|:
|1.222.734
|Açılan Sandık
|:
|1.651
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46.84
|Kullanılan Oy
|:
|491.576
|Geçerli Oy
|:
|481.604
|Katılım Oranı
|:
|% 91.1
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 48,29
|232.572
|5
|AK PARTİ
|:
|% 35,53
|171.133
|4
|MHP
|:
|% 8,78
|42.309
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,02
|14.559
|-
|BBP
|:
|% 0,95
|4.571
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 40,47
|194.894
|5
|CHP
|:
|% 26,22
|126.265
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,25
|68.629
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,91
|18.837
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,76
|13.304
|-
|TİP
|:
|% 1,15
|5.533
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,76
|18.122
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 3,48
|16.743
|-
|AP
|:
|% 0,29
|1.379
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,29
|6.209
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,38
|1.827
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,21
|1.029
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|841
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|379
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|365
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|97
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|837
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|563
|-
|AB
|:
|% 0,10
|484
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|319
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|246
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|175
|-
|YP
|:
|% 0,03
|130
|-
|ÖNDER ÜNLÜSOY
|:
|% 0,02
|116
|-
|OKTAY ÇINAR
|:
|% 0,01
|65
|-
|OSMAN ONAT ÇETİNKAYA
|:
|% 0,00
|24
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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