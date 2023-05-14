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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.525Toplam Seçmen : 1.222.734Açılan Sandık : 1.651Açılan Sandık Oranı : % 46.84Kullanılan Oy : 491.576Geçerli Oy : 481.604Katılım Oranı : % 91.1Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,29232.5725 AK PARTİ : % 35,53171.1334 MHP : % 8,7842.

Toplam Sandık: 3.525
Toplam Seçmen: 1.222.734
Açılan Sandık: 1.651
Açılan Sandık Oranı: % 46.84
Kullanılan Oy: 491.576
Geçerli Oy: 481.604
Katılım Oranı: % 91.1

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 48,29232.5725
AK PARTİ: % 35,53171.1334
MHP: % 8,7842.3091
YENİDEN REFAH: % 3,0214.559-
BBP: % 0,954.571-
MİLLET İTTİFAKI: % 40,47194.8945
CHP: % 26,22126.2653
İYİ PARTİ: % 14,2568.6292
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,9118.837-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,7613.304-
TİP: % 1,155.533-
ATA İTTİFAKI: % 3,7618.122-
ZAFER PARTİSİ: % 3,4816.743-
AP: % 0,291.379-
MEMLEKET: % 1,296.209-
GENÇPARTİ: % 0,381.827-
VATAN PARTİSİ: % 0,211.029-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18841-
SOL PARTİ: % 0,08379-
TKP: % 0,08365-
TKH: % 0,0297-
ANAP: % 0,17837-
MİLLET: % 0,12563-
AB: % 0,10484-
HAK-PAR: % 0,07319-
HKP: % 0,05246-
MİLLİ YOL: % 0,04175-
YP: % 0,03130-
ÖNDER ÜNLÜSOY: % 0,02116-
OKTAY ÇINAR: % 0,0165-
OSMAN ONAT ÇETİNKAYA: % 0,0024-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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