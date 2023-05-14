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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.345Toplam Seçmen : 1.147.471Açılan Sandık : 2.221Açılan Sandık Oranı : % 66.4Kullanılan Oy : 665.665Geçerli Oy : 653.371Katılım Oranı : % 89.83Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,95365.5896 AK PARTİ : % 42,00274.4015 MHP : % 9,2160.

Toplam Sandık: 3.345
Toplam Seçmen: 1.147.471
Açılan Sandık: 2.221
Açılan Sandık Oranı: % 66.4
Kullanılan Oy: 665.665
Geçerli Oy: 653.371
Katılım Oranı: % 89.83

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 55,95365.5896
AK PARTİ: % 42,00274.4015
MHP: % 9,2160.1511
YENİDEN REFAH: % 4,0726.577-
BBP: % 0,684.460-
MİLLET İTTİFAKI: % 32,63213.1654
CHP: % 21,98143.6383
İYİ PARTİ: % 10,6469.5271
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 4,7931.283-
YEŞİL SOL PARTİ: % 4,7931.283-
ATA İTTİFAKI: % 2,9919.505-
ZAFER PARTİSİ: % 2,7417.932-
AP: % 0,241.573-
MEMLEKET: % 1,187.693-
GENÇPARTİ: % 0,211.390-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,181.199-
TKP: % 0,09596-
SOL PARTİ: % 0,07482-
TKH: % 0,02121-
VATAN PARTİSİ: % 0,15974-
ANAP: % 0,13872-
AB: % 0,11718-
MİLLET: % 0,11707-
HKP: % 0,06358-
HAK-PAR: % 0,05327-
YP: % 0,02105-
SALİCAN MUSTAFA: % 0,0192-
KEMAL TÜFENK: % 0,0130-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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