MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.345Toplam Seçmen : 1.147.471Açılan Sandık : 2.221Açılan Sandık Oranı : % 66.4Kullanılan Oy : 665.665Geçerli Oy : 653.371Katılım Oranı : % 89.83Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 55,95365.5896 AK PARTİ : % 42,00274.4015 MHP : % 9,2160.
|Toplam Sandık
|:
|3.345
|Toplam Seçmen
|:
|1.147.471
|Açılan Sandık
|:
|2.221
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66.4
|Kullanılan Oy
|:
|665.665
|Geçerli Oy
|:
|653.371
|Katılım Oranı
|:
|% 89.83
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 55,95
|365.589
|6
|AK PARTİ
|:
|% 42,00
|274.401
|5
|MHP
|:
|% 9,21
|60.151
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,07
|26.577
|-
|BBP
|:
|% 0,68
|4.460
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 32,63
|213.165
|4
|CHP
|:
|% 21,98
|143.638
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 10,64
|69.527
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 4,79
|31.283
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 4,79
|31.283
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,99
|19.505
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,74
|17.932
|-
|AP
|:
|% 0,24
|1.573
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,18
|7.693
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|1.390
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|1.199
|-
|TKP
|:
|% 0,09
|596
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|482
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|121
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,15
|974
|-
|ANAP
|:
|% 0,13
|872
|-
|AB
|:
|% 0,11
|718
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|707
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|358
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|327
|-
|YP
|:
|% 0,02
|105
|-
|SALİCAN MUSTAFA
|:
|% 0,01
|92
|-
|KEMAL TÜFENK
|:
|% 0,01
|30
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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