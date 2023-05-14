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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.991Açılan Sandık : 1.252Açılan Sandık Oranı : % 78.64Kullanılan Oy : 296.276Geçerli Oy : 290.914Katılım Oranı : % 90.59Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,35149.3792 CHP : % 35,14102.2372 İYİ PARTİ : % 16,2147.

Toplam Sandık: 1.592
Toplam Seçmen: 436.991
Açılan Sandık: 1.252
Açılan Sandık Oranı: % 78.64
Kullanılan Oy: 296.276
Geçerli Oy: 290.914
Katılım Oranı: % 90.59

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 51,35149.3792
CHP: % 35,14102.2372
İYİ PARTİ: % 16,2147.142-
CUMHUR İTTİFAKI: % 41,02119.3482
AK PARTİ: % 32,8095.4252
MHP: % 6,8419.895-
YENİDEN REFAH: % 0,922.685-
BBP: % 0,461.343-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,878.344-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,765.130-
TİP: % 1,113.214-
ATA İTTİFAKI: % 2,076.013-
ZAFER PARTİSİ: % 1,775.140-
AP: % 0,30873-
MEMLEKET: % 0,962.806-
GENÇPARTİ: % 0,26754-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,22657-
TKP: % 0,14397-
SOL PARTİ: % 0,06176-
TKH: % 0,0384-
ANAP: % 0,19564-
GBP: % 0,16472-
AB: % 0,14416-
VATAN PARTİSİ: % 0,13380-
HAK-PAR: % 0,10295-
MİLLET: % 0,10291-
HKP: % 0,08222-
YP: % 0,0381-
MİLLİ YOL: % 0,0379-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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