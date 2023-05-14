MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.592Toplam Seçmen : 436.991Açılan Sandık : 1.252Açılan Sandık Oranı : % 78.64Kullanılan Oy : 296.276Geçerli Oy : 290.914Katılım Oranı : % 90.59Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 51,35149.3792 CHP : % 35,14102.2372 İYİ PARTİ : % 16,2147.
|Toplam Sandık
|:
|1.592
|Toplam Seçmen
|:
|436.991
|Açılan Sandık
|:
|1.252
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78.64
|Kullanılan Oy
|:
|296.276
|Geçerli Oy
|:
|290.914
|Katılım Oranı
|:
|% 90.59
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 51,35
|149.379
|2
|CHP
|:
|% 35,14
|102.237
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 16,21
|47.142
|-
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 41,02
|119.348
|2
|AK PARTİ
|:
|% 32,80
|95.425
|2
|MHP
|:
|% 6,84
|19.895
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,92
|2.685
|-
|BBP
|:
|% 0,46
|1.343
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,87
|8.344
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,76
|5.130
|-
|TİP
|:
|% 1,11
|3.214
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,07
|6.013
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,77
|5.140
|-
|AP
|:
|% 0,30
|873
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,96
|2.806
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,26
|754
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,22
|657
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|397
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,06
|176
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|84
|-
|ANAP
|:
|% 0,19
|564
|-
|GBP
|:
|% 0,16
|472
|-
|AB
|:
|% 0,14
|416
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,13
|380
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,10
|295
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|291
|-
|HKP
|:
|% 0,08
|222
|-
|YP
|:
|% 0,03
|81
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|79
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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