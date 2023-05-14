MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 142.087Açılan Sandık : 668Açılan Sandık Oranı : % 95.29Kullanılan Oy : 118.845Geçerli Oy : 116.294Katılım Oranı : % 88.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,9690.6692 AK PARTİ : % 42,2449.1191 MHP : % 31,6636.8171 YENİDEN REFAH : % 3,063.
|Toplam Sandık
|:
|701
|Toplam Seçmen
|:
|142.087
|Açılan Sandık
|:
|668
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95.29
|Kullanılan Oy
|:
|118.845
|Geçerli Oy
|:
|116.294
|Katılım Oranı
|:
|% 88.58
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 77,96
|90.669
|2
|AK PARTİ
|:
|% 42,24
|49.119
|1
|MHP
|:
|% 31,66
|36.817
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,06
|3.563
|-
|BBP
|:
|% 1,01
|1.170
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 17,80
|20.696
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 17,80
|20.696
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,83
|2.134
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,52
|1.764
|-
|AP
|:
|% 0,32
|370
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,67
|774
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,42
|488
|-
|TİP
|:
|% 0,24
|286
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,44
|516
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|252
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|199
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|100
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|78
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|21
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,14
|169
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,13
|149
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|139
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|133
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|72
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|68
|-
|YP
|:
|% 0,02
|27
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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