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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 701Toplam Seçmen : 142.087Açılan Sandık : 668Açılan Sandık Oranı : % 95.29Kullanılan Oy : 118.845Geçerli Oy : 116.294Katılım Oranı : % 88.58Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 77,9690.6692 AK PARTİ : % 42,2449.1191 MHP : % 31,6636.8171 YENİDEN REFAH : % 3,063.

Toplam Sandık: 701
Toplam Seçmen: 142.087
Açılan Sandık: 668
Açılan Sandık Oranı: % 95.29
Kullanılan Oy: 118.845
Geçerli Oy: 116.294
Katılım Oranı: % 88.58

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 77,9690.6692
AK PARTİ: % 42,2449.1191
MHP: % 31,6636.8171
YENİDEN REFAH: % 3,063.563-
BBP: % 1,011.170-
MİLLET İTTİFAKI: % 17,8020.696-
İYİ PARTİ: % 17,8020.696-
ATA İTTİFAKI: % 1,832.134-
ZAFER PARTİSİ: % 1,521.764-
AP: % 0,32370-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,67774-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,42488-
TİP: % 0,24286-
MEMLEKET: % 0,44516-
ANAP: % 0,22252-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17199-
SOL PARTİ: % 0,09100-
TKP: % 0,0778-
TKH: % 0,0221-
HAK-PAR: % 0,14169-
GENÇPARTİ: % 0,13149-
VATAN PARTİSİ: % 0,12139-
MİLLET: % 0,11133-
MİLLİ YOL: % 0,0672-
HKP: % 0,0668-
YP: % 0,0227-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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