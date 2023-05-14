MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.800Açılan Sandık : 1.558Açılan Sandık Oranı : % 91.65Kullanılan Oy : 322.609Geçerli Oy : 316.430Katılım Oranı : % 90.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,63204.5093 AK PARTİ : % 40,30127.5082 MHP : % 20,4164.
|Toplam Sandık
|:
|1.700
|Toplam Seçmen
|:
|399.800
|Açılan Sandık
|:
|1.558
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91.65
|Kullanılan Oy
|:
|322.609
|Geçerli Oy
|:
|316.430
|Katılım Oranı
|:
|% 90.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 64,63
|204.509
|3
|AK PARTİ
|:
|% 40,30
|127.508
|2
|MHP
|:
|% 20,41
|64.576
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,16
|10.004
|-
|BBP
|:
|% 0,77
|2.421
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,36
|96.077
|1
|CHP
|:
|% 30,36
|96.077
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,68
|5.314
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,25
|3.970
|-
|AP
|:
|% 0,42
|1.344
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,70
|2.228
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,40
|1.261
|-
|TİP
|:
|% 0,31
|967
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,52
|1.630
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,17
|536
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|508
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,13
|404
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|223
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|114
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|67
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,11
|346
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|337
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|327
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|193
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|130
|-
|YP
|:
|% 0,02
|79
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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