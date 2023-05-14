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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.700Toplam Seçmen : 399.800Açılan Sandık : 1.558Açılan Sandık Oranı : % 91.65Kullanılan Oy : 322.609Geçerli Oy : 316.430Katılım Oranı : % 90.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 64,63204.5093 AK PARTİ : % 40,30127.5082 MHP : % 20,4164.

Toplam Sandık: 1.700
Toplam Seçmen: 399.800
Açılan Sandık: 1.558
Açılan Sandık Oranı: % 91.65
Kullanılan Oy: 322.609
Geçerli Oy: 316.430
Katılım Oranı: % 90.27

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 64,63204.5093
AK PARTİ: % 40,30127.5082
MHP: % 20,4164.5761
YENİDEN REFAH: % 3,1610.004-
BBP: % 0,772.421-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,3696.0771
CHP: % 30,3696.0771
ATA İTTİFAKI: % 1,685.314-
ZAFER PARTİSİ: % 1,253.970-
AP: % 0,421.344-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,702.228-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,401.261-
TİP: % 0,31967-
MEMLEKET: % 0,521.630-
VATAN PARTİSİ: % 0,17536-
ANAP: % 0,16508-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,13404-
TKP: % 0,07223-
SOL PARTİ: % 0,04114-
TKH: % 0,0267-
HAK-PAR: % 0,11346-
MİLLET: % 0,11337-
GENÇPARTİ: % 0,10327-
HKP: % 0,06193-
MİLLİ YOL: % 0,04130-
YP: % 0,0279-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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