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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 796.539Açılan Sandık : 1.808Açılan Sandık Oranı : % 73.47Kullanılan Oy : 517.125Geçerli Oy : 503.960Katılım Oranı : % 91.35Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,22232.9244 CHP : % 31,89160.7373 İYİ PARTİ : % 14,3272.

Toplam Sandık: 2.461
Toplam Seçmen: 796.539
Açılan Sandık: 1.808
Açılan Sandık Oranı: % 73.47
Kullanılan Oy: 517.125
Geçerli Oy: 503.960
Katılım Oranı: % 91.35

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 46,22232.9244
CHP: % 31,89160.7373
İYİ PARTİ: % 14,3272.1871
CUMHUR İTTİFAKI: % 44,95226.5383
AK PARTİ: % 33,62169.4153
MHP: % 8,5743.174-
BBP: % 1,477.409-
YENİDEN REFAH: % 1,306.540-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,9714.983-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,0910.527-
TİP: % 0,884.456-
ATA İTTİFAKI: % 2,3411.768-
ZAFER PARTİSİ: % 2,3311.768-
MEMLEKET: % 1,306.571-
GENÇPARTİ: % 0,351.749-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,16812-
SOL PARTİ: % 0,07353-
TKP: % 0,07336-
TKH: % 0,02123-
GBP: % 0,16801-
VATAN PARTİSİ: % 0,16799-
MİLLET: % 0,13662-
HAK-PAR: % 0,08389-
HKP: % 0,05276-
YP: % 0,04179-
HAKAN ÖZEN: % 0,03128-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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