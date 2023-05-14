MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 796.539Açılan Sandık : 1.808Açılan Sandık Oranı : % 73.47Kullanılan Oy : 517.125Geçerli Oy : 503.960Katılım Oranı : % 91.35Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,22232.9244 CHP : % 31,89160.7373 İYİ PARTİ : % 14,3272.
|Toplam Sandık
|:
|2.461
|Toplam Seçmen
|:
|796.539
|Açılan Sandık
|:
|1.808
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73.47
|Kullanılan Oy
|:
|517.125
|Geçerli Oy
|:
|503.960
|Katılım Oranı
|:
|% 91.35
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 46,22
|232.924
|4
|CHP
|:
|% 31,89
|160.737
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,32
|72.187
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 44,95
|226.538
|3
|AK PARTİ
|:
|% 33,62
|169.415
|3
|MHP
|:
|% 8,57
|43.174
|-
|BBP
|:
|% 1,47
|7.409
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,30
|6.540
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,97
|14.983
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,09
|10.527
|-
|TİP
|:
|% 0,88
|4.456
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,34
|11.768
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,33
|11.768
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,30
|6.571
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,35
|1.749
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,16
|812
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,07
|353
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|336
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|123
|-
|GBP
|:
|% 0,16
|801
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|799
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|662
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|389
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|276
|-
|YP
|:
|% 0,04
|179
|-
|HAKAN ÖZEN
|:
|% 0,03
|128
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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