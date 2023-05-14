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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.148.489Açılan Sandık : 2.614Açılan Sandık Oranı : % 70.94Kullanılan Oy : 643.476Geçerli Oy : 617.688Katılım Oranı : % 80.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,76381.4638 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,76381.

Toplam Sandık: 3.685
Toplam Seçmen: 1.148.489
Açılan Sandık: 2.614
Açılan Sandık Oranı: % 70.94
Kullanılan Oy: 643.476
Geçerli Oy: 617.688
Katılım Oranı: % 80.81

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 61,76381.4638
YEŞİL SOL PARTİ: % 61,76381.4638
CUMHUR İTTİFAKI: % 26,08161.1193
AK PARTİ: % 23,11142.7753
YENİDEN REFAH: % 1,539.452-
MHP: % 1,247.635-
BBP: % 0,201.257-
MİLLET İTTİFAKI: % 9,6959.8401
CHP: % 7,5646.6961
İYİ PARTİ: % 2,1313.144-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,654.043-
SOL PARTİ: % 0,523.215-
TKP: % 0,10642-
TKH: % 0,03186-
MEMLEKET: % 0,402.456-
HAK-PAR: % 0,181.086-
YP: % 0,13816-
MEHMET TONĞUT: % 0,09546-
GENÇPARTİ: % 0,08526-
GBP: % 0,08524-
VATAN PARTİSİ: % 0,06367-
HKP: % 0,06359-
MİLLET: % 0,04270-
MİLLİ YOL: % 0,04226-
ATA İTTİFAKI: % 0,000-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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