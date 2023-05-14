MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 3.685Toplam Seçmen : 1.148.489Açılan Sandık : 2.614Açılan Sandık Oranı : % 70.94Kullanılan Oy : 643.476Geçerli Oy : 617.688Katılım Oranı : % 80.81Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 61,76381.4638 YEŞİL SOL PARTİ : % 61,76381.
|Toplam Sandık
|:
|3.685
|Toplam Seçmen
|:
|1.148.489
|Açılan Sandık
|:
|2.614
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70.94
|Kullanılan Oy
|:
|643.476
|Geçerli Oy
|:
|617.688
|Katılım Oranı
|:
|% 80.81
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 61,76
|381.463
|8
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 61,76
|381.463
|8
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 26,08
|161.119
|3
|AK PARTİ
|:
|% 23,11
|142.775
|3
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,53
|9.452
|-
|MHP
|:
|% 1,24
|7.635
|-
|BBP
|:
|% 0,20
|1.257
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 9,69
|59.840
|1
|CHP
|:
|% 7,56
|46.696
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 2,13
|13.144
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,65
|4.043
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,52
|3.215
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|642
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|186
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,40
|2.456
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,18
|1.086
|-
|YP
|:
|% 0,13
|816
|-
|MEHMET TONĞUT
|:
|% 0,09
|546
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|526
|-
|GBP
|:
|% 0,08
|524
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|367
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|359
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|270
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|226
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,00
|0
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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