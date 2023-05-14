MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 295.274Açılan Sandık : 974Açılan Sandık Oranı : % 98.88Kullanılan Oy : 269.210Geçerli Oy : 263.165Katılım Oranı : % 92.22Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,72186.1162 AK PARTİ : % 49,59130.4902 MHP : % 16,3142.930- YENİDEN REFAH : % 3,9310.
|Toplam Sandık
|:
|985
|Toplam Seçmen
|:
|295.274
|Açılan Sandık
|:
|974
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98.88
|Kullanılan Oy
|:
|269.210
|Geçerli Oy
|:
|263.165
|Katılım Oranı
|:
|% 92.22
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 70,72
|186.116
|2
|AK PARTİ
|:
|% 49,59
|130.490
|2
|MHP
|:
|% 16,31
|42.930
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,93
|10.334
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|2.362
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 22,50
|59.226
|1
|CHP
|:
|% 22,51
|59.226
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,01
|5.281
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,71
|4.501
|-
|AP
|:
|% 0,30
|780
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,28
|3.361
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,95
|2.494
|-
|TİP
|:
|% 0,33
|867
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,08
|2.846
|-
|ANAP
|:
|% 0,25
|670
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|560
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|360
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|197
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|101
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|62
|-
|AB
|:
|% 0,12
|320
|-
|MİLLET
|:
|% 0,11
|284
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|254
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|213
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|153
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|151
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,04
|104
|-
|İSMAİL ÇELEBİ
|:
|% 0,03
|89
|-
|YP
|:
|% 0,02
|58
|-
|MEHMET YILDIZ
|:
|% 0,01
|30
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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