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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 985Toplam Seçmen : 295.274Açılan Sandık : 974Açılan Sandık Oranı : % 98.88Kullanılan Oy : 269.210Geçerli Oy : 263.165Katılım Oranı : % 92.22Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 70,72186.1162 AK PARTİ : % 49,59130.4902 MHP : % 16,3142.930- YENİDEN REFAH : % 3,9310.

Toplam Sandık: 985
Toplam Seçmen: 295.274
Açılan Sandık: 974
Açılan Sandık Oranı: % 98.88
Kullanılan Oy: 269.210
Geçerli Oy: 263.165
Katılım Oranı: % 92.22

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 70,72186.1162
AK PARTİ: % 49,59130.4902
MHP: % 16,3142.930-
YENİDEN REFAH: % 3,9310.334-
BBP: % 0,902.362-
MİLLET İTTİFAKI: % 22,5059.2261
CHP: % 22,5159.2261
ATA İTTİFAKI: % 2,015.281-
ZAFER PARTİSİ: % 1,714.501-
AP: % 0,30780-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,283.361-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,952.494-
TİP: % 0,33867-
MEMLEKET: % 1,082.846-
ANAP: % 0,25670-
GENÇPARTİ: % 0,21560-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14360-
TKP: % 0,07197-
SOL PARTİ: % 0,04101-
TKH: % 0,0262-
AB: % 0,12320-
MİLLET: % 0,11284-
VATAN PARTİSİ: % 0,10254-
HAK-PAR: % 0,08213-
GBP: % 0,06153-
HKP: % 0,06151-
MİLLİ YOL: % 0,04104-
İSMAİL ÇELEBİ: % 0,0389-
YP: % 0,0258-
MEHMET YILDIZ: % 0,0130-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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