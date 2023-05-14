MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.852Açılan Sandık : 817Açılan Sandık Oranı : % 79.79Kullanılan Oy : 225.232Geçerli Oy : 219.895Katılım Oranı : % 89.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,53133.0983 CHP : % 39,7687.4412 İYİ PARTİ : % 20,7645.
|Toplam Sandık
|:
|1.024
|Toplam Seçmen
|:
|320.852
|Açılan Sandık
|:
|817
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79.79
|Kullanılan Oy
|:
|225.232
|Geçerli Oy
|:
|219.895
|Katılım Oranı
|:
|% 89.27
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 60,53
|133.098
|3
|CHP
|:
|% 39,76
|87.441
|2
|İYİ PARTİ
|:
|% 20,76
|45.657
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 31,76
|69.825
|1
|AK PARTİ
|:
|% 23,35
|51.339
|1
|MHP
|:
|% 7,54
|16.573
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,64
|1.411
|-
|BBP
|:
|% 0,23
|502
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,69
|5.923
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,81
|3.993
|-
|TİP
|:
|% 0,88
|1.930
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,50
|3.301
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,27
|2.802
|-
|AP
|:
|% 0,23
|499
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,82
|1.810
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,46
|1.013
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|514
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,13
|280
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|177
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|57
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,16
|351
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|339
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|277
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,12
|255
|-
|HKP
|:
|% 0,09
|198
|-
|AB
|:
|% 0,09
|191
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,09
|189
|-
|ERGİN ARSLAN
|:
|% 0,06
|125
|-
|YP
|:
|% 0,03
|62
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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