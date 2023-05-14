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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.024Toplam Seçmen : 320.852Açılan Sandık : 817Açılan Sandık Oranı : % 79.79Kullanılan Oy : 225.232Geçerli Oy : 219.895Katılım Oranı : % 89.27Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 60,53133.0983 CHP : % 39,7687.4412 İYİ PARTİ : % 20,7645.

Toplam Sandık: 1.024
Toplam Seçmen: 320.852
Açılan Sandık: 817
Açılan Sandık Oranı: % 79.79
Kullanılan Oy: 225.232
Geçerli Oy: 219.895
Katılım Oranı: % 89.27

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 60,53133.0983
CHP: % 39,7687.4412
İYİ PARTİ: % 20,7645.6571
CUMHUR İTTİFAKI: % 31,7669.8251
AK PARTİ: % 23,3551.3391
MHP: % 7,5416.573-
YENİDEN REFAH: % 0,641.411-
BBP: % 0,23502-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,695.923-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,813.993-
TİP: % 0,881.930-
ATA İTTİFAKI: % 1,503.301-
ZAFER PARTİSİ: % 1,272.802-
AP: % 0,23499-
MEMLEKET: % 0,821.810-
GENÇPARTİ: % 0,461.013-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,23514-
SOL PARTİ: % 0,13280-
TKP: % 0,08177-
TKH: % 0,0257-
VATAN PARTİSİ: % 0,16351-
ANAP: % 0,15339-
MİLLET: % 0,13277-
HAK-PAR: % 0,12255-
HKP: % 0,09198-
AB: % 0,09191-
MİLLİ YOL: % 0,09189-
ERGİN ARSLAN: % 0,06125-
YP: % 0,0362-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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