MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 432.078Açılan Sandık : 1.514Açılan Sandık Oranı : % 92.6Kullanılan Oy : 333.752Geçerli Oy : 322.379Katılım Oranı : % 84.92Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,77183.0064 AK PARTİ : % 41,03132.2723 MHP : % 11,6637.
|Toplam Sandık
|:
|1.635
|Toplam Seçmen
|:
|432.078
|Açılan Sandık
|:
|1.514
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92.6
|Kullanılan Oy
|:
|333.752
|Geçerli Oy
|:
|322.379
|Katılım Oranı
|:
|% 84.92
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 56,77
|183.006
|4
|AK PARTİ
|:
|% 41,03
|132.272
|3
|MHP
|:
|% 11,66
|37.597
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,66
|11.795
|-
|BBP
|:
|% 0,42
|1.342
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 22,48
|72.464
|1
|CHP
|:
|% 20,10
|64.805
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 2,38
|7.659
|-
|YASEMİN AÇIK
|:
|% 9,42
|30.370
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 6,59
|21.259
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 6,59
|21.259
|-
|BİLAL ÇOBAN
|:
|% 2,32
|7.486
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,51
|1.663
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,52
|1.663
|-
|MUHAMMET HACİ GÜNEŞ
|:
|% 0,43
|1.371
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,20
|644
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,18
|573
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,10
|339
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|170
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|64
|-
|ANAP
|:
|% 0,17
|533
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,11
|371
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|222
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|167
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|147
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|146
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,04
|142
|-
|EMRAH OKAN
|:
|% 0,04
|135
|-
|CENGİZ KAYMAZ
|:
|% 0,03
|105
|-
|YP
|:
|% 0,02
|54
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500