Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 1.635Toplam Seçmen : 432.078Açılan Sandık : 1.514Açılan Sandık Oranı : % 92.6Kullanılan Oy : 333.752Geçerli Oy : 322.379Katılım Oranı : % 84.92Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 56,77183.0064 AK PARTİ : % 41,03132.2723 MHP : % 11,6637.

Toplam Sandık: 1.635
Toplam Seçmen: 432.078
Açılan Sandık: 1.514
Açılan Sandık Oranı: % 92.6
Kullanılan Oy: 333.752
Geçerli Oy: 322.379
Katılım Oranı: % 84.92

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 56,77183.0064
AK PARTİ: % 41,03132.2723
MHP: % 11,6637.5971
YENİDEN REFAH: % 3,6611.795-
BBP: % 0,421.342-
MİLLET İTTİFAKI: % 22,4872.4641
CHP: % 20,1064.8051
İYİ PARTİ: % 2,387.659-
YASEMİN AÇIK: % 9,4230.370-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 6,5921.259-
YEŞİL SOL PARTİ: % 6,5921.259-
BİLAL ÇOBAN: % 2,327.486-
ATA İTTİFAKI: % 0,511.663-
ZAFER PARTİSİ: % 0,521.663-
MUHAMMET HACİ GÜNEŞ: % 0,431.371-
MEMLEKET: % 0,20644-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,18573-
SOL PARTİ: % 0,10339-
TKP: % 0,05170-
TKH: % 0,0264-
ANAP: % 0,17533-
VATAN PARTİSİ: % 0,11371-
HAK-PAR: % 0,07222-
HKP: % 0,05167-
MİLLİ YOL: % 0,05147-
MİLLET: % 0,05146-
GENÇPARTİ: % 0,04142-
EMRAH OKAN: % 0,04135-
CENGİZ KAYMAZ: % 0,03105-
YP: % 0,0254-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title