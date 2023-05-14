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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.364Açılan Sandık : 939Açılan Sandık Oranı : % 96.6Kullanılan Oy : 144.354Geçerli Oy : 142.671Katılım Oranı : % 89.6Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,5184.9081 AK PARTİ : % 38,1954.4871 MHP : % 19,5327.864- YENİDEN REFAH : % 1,442.

Toplam Sandık: 972
Toplam Seçmen: 170.364
Açılan Sandık: 939
Açılan Sandık Oranı: % 96.6
Kullanılan Oy: 144.354
Geçerli Oy: 142.671
Katılım Oranı: % 89.6

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,5184.9081
AK PARTİ: % 38,1954.4871
MHP: % 19,5327.864-
YENİDEN REFAH: % 1,442.051-
BBP: % 0,36506-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,7952.4861
CHP: % 36,7952.4861
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,301.848-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,041.489-
TİP: % 0,25359-
ATA İTTİFAKI: % 1,141.633-
ZAFER PARTİSİ: % 0,941.342-
AP: % 0,20291-
MEMLEKET: % 0,29407-
ANAP: % 0,18260-
TOLGA ALTINOLUK: % 0,12176-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,09123-
SOL PARTİ: % 0,0463-
TKP: % 0,0343-
TKH: % 0,0117-
GBP: % 0,0689-
VATAN PARTİSİ: % 0,0678-
HAK-PAR: % 0,0570-
GENÇPARTİ: % 0,0564-
MİLLET: % 0,0455-
HKP: % 0,0453-
YP: % 0,0116-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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