MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 972Toplam Seçmen : 170.364Açılan Sandık : 939Açılan Sandık Oranı : % 96.6Kullanılan Oy : 144.354Geçerli Oy : 142.671Katılım Oranı : % 89.6Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,5184.9081 AK PARTİ : % 38,1954.4871 MHP : % 19,5327.864- YENİDEN REFAH : % 1,442.
|Toplam Sandık
|:
|972
|Toplam Seçmen
|:
|170.364
|Açılan Sandık
|:
|939
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.6
|Kullanılan Oy
|:
|144.354
|Geçerli Oy
|:
|142.671
|Katılım Oranı
|:
|% 89.6
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,51
|84.908
|1
|AK PARTİ
|:
|% 38,19
|54.487
|1
|MHP
|:
|% 19,53
|27.864
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,44
|2.051
|-
|BBP
|:
|% 0,36
|506
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,79
|52.486
|1
|CHP
|:
|% 36,79
|52.486
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,30
|1.848
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,04
|1.489
|-
|TİP
|:
|% 0,25
|359
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,14
|1.633
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,94
|1.342
|-
|AP
|:
|% 0,20
|291
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,29
|407
|-
|ANAP
|:
|% 0,18
|260
|-
|TOLGA ALTINOLUK
|:
|% 0,12
|176
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,09
|123
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|63
|-
|TKP
|:
|% 0,03
|43
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|17
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|89
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|78
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,05
|70
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,05
|64
|-
|MİLLET
|:
|% 0,04
|55
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|53
|-
|YP
|:
|% 0,01
|16
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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