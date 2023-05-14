MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 511.219Açılan Sandık : 2.096Açılan Sandık Oranı : % 93.53Kullanılan Oy : 393.843Geçerli Oy : 385.636Katılım Oranı : % 85.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,90258.0055 AK PARTİ : % 43,55167.9374 MHP : % 16,6764.
|Toplam Sandık
|:
|2.241
|Toplam Seçmen
|:
|511.219
|Açılan Sandık
|:
|2.096
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93.53
|Kullanılan Oy
|:
|393.843
|Geçerli Oy
|:
|385.636
|Katılım Oranı
|:
|% 85.4
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 66,90
|258.005
|5
|AK PARTİ
|:
|% 43,55
|167.937
|4
|MHP
|:
|% 16,67
|64.286
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,98
|19.224
|-
|BBP
|:
|% 1,70
|6.558
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 15,61
|60.192
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 9,15
|35.294
|-
|CHP
|:
|% 6,46
|24.898
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 10,24
|39.481
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 10,24
|39.481
|1
|İSLAM YILDIRIM
|:
|% 2,72
|10.473
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,39
|9.219
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,18
|8.394
|-
|AP
|:
|% 0,21
|825
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,45
|1.720
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,26
|1.009
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,16
|616
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|307
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|86
|-
|AB
|:
|% 0,13
|516
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|286
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|260
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|244
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|231
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,06
|215
|-
|YP
|:
|% 0,02
|81
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500