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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.241Toplam Seçmen : 511.219Açılan Sandık : 2.096Açılan Sandık Oranı : % 93.53Kullanılan Oy : 393.843Geçerli Oy : 385.636Katılım Oranı : % 85.4Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 66,90258.0055 AK PARTİ : % 43,55167.9374 MHP : % 16,6764.

Toplam Sandık: 2.241
Toplam Seçmen: 511.219
Açılan Sandık: 2.096
Açılan Sandık Oranı: % 93.53
Kullanılan Oy: 393.843
Geçerli Oy: 385.636
Katılım Oranı: % 85.4

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 66,90258.0055
AK PARTİ: % 43,55167.9374
MHP: % 16,6764.2861
YENİDEN REFAH: % 4,9819.224-
BBP: % 1,706.558-
MİLLET İTTİFAKI: % 15,6160.192-
İYİ PARTİ: % 9,1535.294-
CHP: % 6,4624.898-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 10,2439.4811
YEŞİL SOL PARTİ: % 10,2439.4811
İSLAM YILDIRIM: % 2,7210.473-
ATA İTTİFAKI: % 2,399.219-
ZAFER PARTİSİ: % 2,188.394-
AP: % 0,21825-
MEMLEKET: % 0,451.720-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,261.009-
SOL PARTİ: % 0,16616-
TKP: % 0,08307-
TKH: % 0,0286-
AB: % 0,13516-
HAK-PAR: % 0,07286-
VATAN PARTİSİ: % 0,07260-
MİLLET: % 0,06244-
HKP: % 0,06231-
MİLLİ YOL: % 0,06215-
YP: % 0,0281-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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