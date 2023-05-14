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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 690.583Açılan Sandık : 1.586Açılan Sandık Oranı : % 72.22Kullanılan Oy : 428.525Geçerli Oy : 422.402Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,21203.6204 CHP : % 34,16144.2903 İYİ PARTİ : % 14,0559.

Toplam Sandık: 2.196
Toplam Seçmen: 690.583
Açılan Sandık: 1.586
Açılan Sandık Oranı: % 72.22
Kullanılan Oy: 428.525
Geçerli Oy: 422.402
Katılım Oranı: % 88.79

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 48,21203.6204
CHP: % 34,16144.2903
İYİ PARTİ: % 14,0559.3301
CUMHUR İTTİFAKI: % 43,08181.9932
AK PARTİ: % 33,22140.3192
MHP: % 7,3531.033-
YENİDEN REFAH: % 1,395.873-
BBP: % 1,134.768-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,8712.107-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,646.933-
TİP: % 1,225.174-
ATA İTTİFAKI: % 2,309.718-
ZAFER PARTİSİ: % 2,309.718-
MEMLEKET: % 0,984.135-
GENÇPARTİ: % 0,21904-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,14609-
TKP: % 0,08342-
SOL PARTİ: % 0,05212-
TKH: % 0,0155-
MİLLET: % 0,10437-
VATAN PARTİSİ: % 0,07284-
GBP: % 0,05211-
HAK-PAR: % 0,04157-
GÜRAY KOCABAŞ: % 0,03124-
HKP: % 0,03115-
MİLLİ YOL: % 0,02101-
YP: % 0,0148-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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