MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.196Toplam Seçmen : 690.583Açılan Sandık : 1.586Açılan Sandık Oranı : % 72.22Kullanılan Oy : 428.525Geçerli Oy : 422.402Katılım Oranı : % 88.79Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 48,21203.6204 CHP : % 34,16144.2903 İYİ PARTİ : % 14,0559.
|Toplam Sandık
|:
|2.196
|Toplam Seçmen
|:
|690.583
|Açılan Sandık
|:
|1.586
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72.22
|Kullanılan Oy
|:
|428.525
|Geçerli Oy
|:
|422.402
|Katılım Oranı
|:
|% 88.79
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 48,21
|203.620
|4
|CHP
|:
|% 34,16
|144.290
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,05
|59.330
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 43,08
|181.993
|2
|AK PARTİ
|:
|% 33,22
|140.319
|2
|MHP
|:
|% 7,35
|31.033
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,39
|5.873
|-
|BBP
|:
|% 1,13
|4.768
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,87
|12.107
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,64
|6.933
|-
|TİP
|:
|% 1,22
|5.174
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,30
|9.718
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,30
|9.718
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,98
|4.135
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,21
|904
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|609
|-
|TKP
|:
|% 0,08
|342
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,05
|212
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|55
|-
|MİLLET
|:
|% 0,10
|437
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|284
|-
|GBP
|:
|% 0,05
|211
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|157
|-
|GÜRAY KOCABAŞ
|:
|% 0,03
|124
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|115
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|101
|-
|YP
|:
|% 0,01
|48
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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