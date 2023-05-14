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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.363.707Açılan Sandık : 2.923Açılan Sandık Oranı : % 71.75Kullanılan Oy : 799.786Geçerli Oy : 785.366Katılım Oranı : % 84.17Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,72469.0559 AK PARTİ : % 45,03353.6728 MHP : % 9,8977.

Toplam Sandık: 4.074
Toplam Seçmen: 1.363.707
Açılan Sandık: 2.923
Açılan Sandık Oranı: % 71.75
Kullanılan Oy: 799.786
Geçerli Oy: 785.366
Katılım Oranı: % 84.17

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,72469.0559
AK PARTİ: % 45,03353.6728
MHP: % 9,8977.6481
YENİDEN REFAH: % 4,0832.006-
BBP: % 0,735.729-
MİLLET İTTİFAKI: % 26,17205.5354
CHP: % 20,58161.5973
İYİ PARTİ: % 5,6043.9381
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8,1163.6771
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,1163.6771
ATA İTTİFAKI: % 3,1424.643-
ZAFER PARTİSİ: % 2,9122.886-
AP: % 0,221.757-
MEMLEKET: % 0,685.366-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,241.847-
SOL PARTİ: % 0,12936-
TKP: % 0,10746-
TKH: % 0,02165-
ÖMER KESKİN: % 0,181.412-
ANAP: % 0,161.274-
AB: % 0,131.043-
GBP: % 0,12975-
MİLLET: % 0,12960-
VATAN PARTİSİ: % 0,09674-
ALİ AKSOY: % 0,08602-
HAK-PAR: % 0,06492-
MİLLİ YOL: % 0,05423-
HKP: % 0,04323-
YP: % 0,04281-
MEHMET KARAYILAN: % 0,02183-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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