MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.074Toplam Seçmen : 1.363.707Açılan Sandık : 2.923Açılan Sandık Oranı : % 71.75Kullanılan Oy : 799.786Geçerli Oy : 785.366Katılım Oranı : % 84.17Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,72469.0559 AK PARTİ : % 45,03353.6728 MHP : % 9,8977.
|Toplam Sandık
|:
|4.074
|Toplam Seçmen
|:
|1.363.707
|Açılan Sandık
|:
|2.923
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71.75
|Kullanılan Oy
|:
|799.786
|Geçerli Oy
|:
|785.366
|Katılım Oranı
|:
|% 84.17
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,72
|469.055
|9
|AK PARTİ
|:
|% 45,03
|353.672
|8
|MHP
|:
|% 9,89
|77.648
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,08
|32.006
|-
|BBP
|:
|% 0,73
|5.729
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 26,17
|205.535
|4
|CHP
|:
|% 20,58
|161.597
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 5,60
|43.938
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 8,11
|63.677
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,11
|63.677
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 3,14
|24.643
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,91
|22.886
|-
|AP
|:
|% 0,22
|1.757
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,68
|5.366
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,24
|1.847
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,12
|936
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|746
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|165
|-
|ÖMER KESKİN
|:
|% 0,18
|1.412
|-
|ANAP
|:
|% 0,16
|1.274
|-
|AB
|:
|% 0,13
|1.043
|-
|GBP
|:
|% 0,12
|975
|-
|MİLLET
|:
|% 0,12
|960
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|674
|-
|ALİ AKSOY
|:
|% 0,08
|602
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|492
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|423
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|323
|-
|YP
|:
|% 0,04
|281
|-
|MEHMET KARAYILAN
|:
|% 0,02
|183
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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