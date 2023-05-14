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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.617.308Açılan Sandık : 2.887Açılan Sandık Oranı : % 60.33Kullanılan Oy : 815.910Geçerli Oy : 798.556Katılım Oranı : % 86.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 46,12368.3047 AK PARTİ : % 31,25249.5365 MHP : % 11,9094.

Toplam Sandık: 4.785
Toplam Seçmen: 1.617.308
Açılan Sandık: 2.887
Açılan Sandık Oranı: % 60.33
Kullanılan Oy: 815.910
Geçerli Oy: 798.556
Katılım Oranı: % 86.87

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 46,12368.3047
AK PARTİ: % 31,25249.5365
MHP: % 11,9094.9942
YENİDEN REFAH: % 1,8214.558-
BBP: % 1,159.216-
MİLLET İTTİFAKI: % 38,96311.0857
CHP: % 27,71221.2885
İYİ PARTİ: % 11,2589.7972
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 10,0179.9321
YEŞİL SOL PARTİ: % 8,1364.8861
TİP: % 1,8815.046-
ATA İTTİFAKI: % 1,9015.148-
ZAFER PARTİSİ: % 1,9015.148-
MEMLEKET: % 0,756.027-
GENÇPARTİ: % 0,262.069-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,252.022-
SOL PARTİ: % 0,141.079-
TKP: % 0,10772-
TKH: % 0,02171-
VATAN PARTİSİ: % 0,191.547-
MİLLET: % 0,131.023-
AB: % 0,10772-
HAK-PAR: % 0,07525-
HKP: % 0,05416-
FATİH GÜR: % 0,03246-
SALİM ŞENGÜL: % 0,02161-
AYHAN ÖZTAŞLAR: % 0,0032-
ALİ GÖÇER: % 0,0025-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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