MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 4.785Toplam Seçmen : 1.617.308Açılan Sandık : 2.887Açılan Sandık Oranı : % 60.33Kullanılan Oy : 815.910Geçerli Oy : 798.556Katılım Oranı : % 86.87Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 46,12368.3047 AK PARTİ : % 31,25249.5365 MHP : % 11,9094.
|Toplam Sandık
|:
|4.785
|Toplam Seçmen
|:
|1.617.308
|Açılan Sandık
|:
|2.887
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60.33
|Kullanılan Oy
|:
|815.910
|Geçerli Oy
|:
|798.556
|Katılım Oranı
|:
|% 86.87
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 46,12
|368.304
|7
|AK PARTİ
|:
|% 31,25
|249.536
|5
|MHP
|:
|% 11,90
|94.994
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,82
|14.558
|-
|BBP
|:
|% 1,15
|9.216
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 38,96
|311.085
|7
|CHP
|:
|% 27,71
|221.288
|5
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,25
|89.797
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 10,01
|79.932
|1
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 8,13
|64.886
|1
|TİP
|:
|% 1,88
|15.046
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,90
|15.148
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,90
|15.148
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,75
|6.027
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,26
|2.069
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,25
|2.022
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|1.079
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|772
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|171
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,19
|1.547
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|1.023
|-
|AB
|:
|% 0,10
|772
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|525
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|416
|-
|FATİH GÜR
|:
|% 0,03
|246
|-
|SALİM ŞENGÜL
|:
|% 0,02
|161
|-
|AYHAN ÖZTAŞLAR
|:
|% 0,00
|32
|-
|ALİ GÖÇER
|:
|% 0,00
|25
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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