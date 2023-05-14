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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.945Açılan Sandık : 1.283Açılan Sandık Oranı : % 88.36Kullanılan Oy : 283.884Geçerli Oy : 276.067Katılım Oranı : % 80.63Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,67175.7794 AK PARTİ : % 53,97148.9874 YENİDEN REFAH : % 4,7913.

Toplam Sandık: 1.452
Toplam Seçmen: 399.945
Açılan Sandık: 1.283
Açılan Sandık Oranı: % 88.36
Kullanılan Oy: 283.884
Geçerli Oy: 276.067
Katılım Oranı: % 80.63

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,67175.7794
AK PARTİ: % 53,97148.9874
YENİDEN REFAH: % 4,7913.221-
MHP: % 4,0211.098-
BBP: % 0,902.473-
MİLLET İTTİFAKI: % 18,1250.0311
CHP: % 18,1250.0311
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 11,7532.434-
YEŞİL SOL PARTİ: % 11,7532.434-
SELİM ÇAKIR: % 2,306.356-
ABDURRAHMAN BAKIR: % 0,792.187-
CUMA EKİNCİ: % 0,591.617-
ATA İTTİFAKI: % 0,471.297-
ZAFER PARTİSİ: % 0,471.297-
MEMLEKET: % 0,401.106-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,36994-
SOL PARTİ: % 0,23626-
TKP: % 0,11297-
TKH: % 0,0271-
MİLLET: % 0,13348-
GBP: % 0,10284-
HAK-PAR: % 0,09249-
GENÇPARTİ: % 0,09239-
VATAN PARTİSİ: % 0,07205-
HKP: % 0,07198-
MEHMET VURAL: % 0,06168-
YP: % 0,04119-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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