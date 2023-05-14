MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 1.452Toplam Seçmen : 399.945Açılan Sandık : 1.283Açılan Sandık Oranı : % 88.36Kullanılan Oy : 283.884Geçerli Oy : 276.067Katılım Oranı : % 80.63Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,67175.7794 AK PARTİ : % 53,97148.9874 YENİDEN REFAH : % 4,7913.
|Toplam Sandık
|:
|1.452
|Toplam Seçmen
|:
|399.945
|Açılan Sandık
|:
|1.283
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.36
|Kullanılan Oy
|:
|283.884
|Geçerli Oy
|:
|276.067
|Katılım Oranı
|:
|% 80.63
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,67
|175.779
|4
|AK PARTİ
|:
|% 53,97
|148.987
|4
|YENİDEN REFAH
|:
|% 4,79
|13.221
|-
|MHP
|:
|% 4,02
|11.098
|-
|BBP
|:
|% 0,90
|2.473
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 18,12
|50.031
|1
|CHP
|:
|% 18,12
|50.031
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 11,75
|32.434
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 11,75
|32.434
|-
|SELİM ÇAKIR
|:
|% 2,30
|6.356
|-
|ABDURRAHMAN BAKIR
|:
|% 0,79
|2.187
|-
|CUMA EKİNCİ
|:
|% 0,59
|1.617
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,47
|1.297
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,47
|1.297
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,40
|1.106
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,36
|994
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,23
|626
|-
|TKP
|:
|% 0,11
|297
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|71
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|348
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|284
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|249
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,09
|239
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|205
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|198
|-
|MEHMET VURAL
|:
|% 0,06
|168
|-
|YP
|:
|% 0,04
|119
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500