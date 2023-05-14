MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 537.947Açılan Sandık : 1.679Açılan Sandık Oranı : % 89.07Kullanılan Oy : 427.312Geçerli Oy : 416.998Katılım Oranı : % 89.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,84266.2274 AK PARTİ : % 43,92183.1493 MHP : % 15,9366.
|Toplam Sandık
|:
|1.885
|Toplam Seçmen
|:
|537.947
|Açılan Sandık
|:
|1.679
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89.07
|Kullanılan Oy
|:
|427.312
|Geçerli Oy
|:
|416.998
|Katılım Oranı
|:
|% 89.62
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 63,84
|266.227
|4
|AK PARTİ
|:
|% 43,92
|183.149
|3
|MHP
|:
|% 15,93
|66.435
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,93
|12.209
|-
|BBP
|:
|% 1,06
|4.434
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 31,67
|132.048
|2
|CHP
|:
|% 18,82
|78.498
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,84
|53.550
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,13
|8.878
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,13
|8.878
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,81
|3.395
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,60
|2.504
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,37
|1.537
|-
|TİP
|:
|% 0,23
|967
|-
|MİLLET
|:
|% 0,17
|712
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|477
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|301
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|105
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|71
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|357
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|350
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|279
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|277
|-
|YP
|:
|% 0,03
|107
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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