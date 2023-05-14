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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.885Toplam Seçmen : 537.947Açılan Sandık : 1.679Açılan Sandık Oranı : % 89.07Kullanılan Oy : 427.312Geçerli Oy : 416.998Katılım Oranı : % 89.62Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 63,84266.2274 AK PARTİ : % 43,92183.1493 MHP : % 15,9366.

Toplam Sandık: 1.885
Toplam Seçmen: 537.947
Açılan Sandık: 1.679
Açılan Sandık Oranı: % 89.07
Kullanılan Oy: 427.312
Geçerli Oy: 416.998
Katılım Oranı: % 89.62

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 63,84266.2274
AK PARTİ: % 43,92183.1493
MHP: % 15,9366.4351
YENİDEN REFAH: % 2,9312.209-
BBP: % 1,064.434-
MİLLET İTTİFAKI: % 31,67132.0482
CHP: % 18,8278.4981
İYİ PARTİ: % 12,8453.5501
ATA İTTİFAKI: % 2,138.878-
ZAFER PARTİSİ: % 2,138.878-
MEMLEKET: % 0,813.395-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,602.504-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,371.537-
TİP: % 0,23967-
MİLLET: % 0,17712-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,11477-
TKP: % 0,07301-
SOL PARTİ: % 0,03105-
TKH: % 0,0271-
VATAN PARTİSİ: % 0,09357-
HAK-PAR: % 0,08350-
GBP: % 0,07279-
HKP: % 0,07277-
YP: % 0,03107-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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