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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.543Açılan Sandık : 1.030Açılan Sandık Oranı : % 85.34Kullanılan Oy : 182.413Geçerli Oy : 176.590Katılım Oranı : % 70.93Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 54,4796.1903 YEŞİL SOL PARTİ : % 54,4796.1903CUMHUR İTTİFAKI : % 29,7152.

Toplam Sandık: 1.207
Toplam Seçmen: 307.543
Açılan Sandık: 1.030
Açılan Sandık Oranı: % 85.34
Kullanılan Oy: 182.413
Geçerli Oy: 176.590
Katılım Oranı: % 70.93

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 54,4796.1903
YEŞİL SOL PARTİ: % 54,4796.1903
CUMHUR İTTİFAKI: % 29,7152.4691
AK PARTİ: % 25,2444.5641
MHP: % 2,444.305-
YENİDEN REFAH: % 1,803.185-
BBP: % 0,24415-
MİLLET İTTİFAKI: % 12,7122.435-
CHP: % 11,2519.863-
İYİ PARTİ: % 1,462.572-
MEMLEKET: % 0,601.061-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,581.022-
SOL PARTİ: % 0,45787-
TKP: % 0,10184-
TKH: % 0,0351-
ATA İTTİFAKI: % 0,14245-
AP: % 0,14245-
YP: % 0,10185-
HAK-PAR: % 0,08149-
VATAN PARTİSİ: % 0,07115-
GENÇPARTİ: % 0,06108-
HKP: % 0,0596-
MİLLET: % 0,0595-
ÖZGÜL HARMANCI: % 0,0120-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

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