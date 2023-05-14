MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 1.207Toplam Seçmen : 307.543Açılan Sandık : 1.030Açılan Sandık Oranı : % 85.34Kullanılan Oy : 182.413Geçerli Oy : 176.590Katılım Oranı : % 70.93Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıEMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 54,4796.1903 YEŞİL SOL PARTİ : % 54,4796.1903CUMHUR İTTİFAKI : % 29,7152.
|Toplam Sandık
|:
|1.207
|Toplam Seçmen
|:
|307.543
|Açılan Sandık
|:
|1.030
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85.34
|Kullanılan Oy
|:
|182.413
|Geçerli Oy
|:
|176.590
|Katılım Oranı
|:
|% 70.93
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 54,47
|96.190
|3
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 54,47
|96.190
|3
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 29,71
|52.469
|1
|AK PARTİ
|:
|% 25,24
|44.564
|1
|MHP
|:
|% 2,44
|4.305
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,80
|3.185
|-
|BBP
|:
|% 0,24
|415
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 12,71
|22.435
|-
|CHP
|:
|% 11,25
|19.863
|-
|İYİ PARTİ
|:
|% 1,46
|2.572
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,60
|1.061
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,58
|1.022
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,45
|787
|-
|TKP
|:
|% 0,10
|184
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|51
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,14
|245
|-
|AP
|:
|% 0,14
|245
|-
|YP
|:
|% 0,10
|185
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|149
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|115
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,06
|108
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|96
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|95
|-
|ÖZGÜL HARMANCI
|:
|% 0,01
|20
|-
Kaynak: AA / Güncel
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