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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 297.021Açılan Sandık : 940Açılan Sandık Oranı : % 96.81Kullanılan Oy : 249.216Geçerli Oy : 241.904Katılım Oranı : % 86.95Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,54168.2313 AK PARTİ : % 43,82106.0042 MHP : % 21,1151.0601 YENİDEN REFAH : % 2,536.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 297.021
Açılan Sandık: 940
Açılan Sandık Oranı: % 96.81
Kullanılan Oy: 249.216
Geçerli Oy: 241.904
Katılım Oranı: % 86.95

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 69,54168.2313
AK PARTİ: % 43,82106.0042
MHP: % 21,1151.0601
YENİDEN REFAH: % 2,536.128-
BBP: % 2,085.039-
MİLLET İTTİFAKI: % 24,9260.2781
İYİ PARTİ: % 24,9260.2781
ATA İTTİFAKI: % 1,142.760-
ZAFER PARTİSİ: % 1,142.760-
YILMAZ İLHAN: % 0,982.380-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,801.928-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,581.398-
TİP: % 0,22530-
MEMLEKET: % 0,671.625-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,17412-
SOL PARTİ: % 0,09210-
TKP: % 0,07161-
TKH: % 0,0241-
MİLLET: % 0,13316-
VATAN PARTİSİ: % 0,12295-
AB: % 0,12294-
GENÇPARTİ: % 0,10248-
HAK-PAR: % 0,08180-
HKP: % 0,06145-
MİLLİ YOL: % 0,05129-
YP: % 0,0486-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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