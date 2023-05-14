MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 297.021Açılan Sandık : 940Açılan Sandık Oranı : % 96.81Kullanılan Oy : 249.216Geçerli Oy : 241.904Katılım Oranı : % 86.95Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 69,54168.2313 AK PARTİ : % 43,82106.0042 MHP : % 21,1151.0601 YENİDEN REFAH : % 2,536.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|297.021
|Açılan Sandık
|:
|940
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.81
|Kullanılan Oy
|:
|249.216
|Geçerli Oy
|:
|241.904
|Katılım Oranı
|:
|% 86.95
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 69,54
|168.231
|3
|AK PARTİ
|:
|% 43,82
|106.004
|2
|MHP
|:
|% 21,11
|51.060
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,53
|6.128
|-
|BBP
|:
|% 2,08
|5.039
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 24,92
|60.278
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 24,92
|60.278
|1
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,14
|2.760
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,14
|2.760
|-
|YILMAZ İLHAN
|:
|% 0,98
|2.380
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,80
|1.928
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,58
|1.398
|-
|TİP
|:
|% 0,22
|530
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,67
|1.625
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,17
|412
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|210
|-
|TKP
|:
|% 0,07
|161
|-
|TKH
|:
|% 0,02
|41
|-
|MİLLET
|:
|% 0,13
|316
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,12
|295
|-
|AB
|:
|% 0,12
|294
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|248
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,08
|180
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|145
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|129
|-
|YP
|:
|% 0,04
|86
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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