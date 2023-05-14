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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 257.315Açılan Sandık : 864Açılan Sandık Oranı : % 88.98Kullanılan Oy : 205.952Geçerli Oy : 202.321Katılım Oranı : % 90.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,85121.0962 AK PARTİ : % 40,2681.4642 MHP : % 16,9934.371- YENİDEN REFAH : % 1,813.

Toplam Sandık: 971
Toplam Seçmen: 257.315
Açılan Sandık: 864
Açılan Sandık Oranı: % 88.98
Kullanılan Oy: 205.952
Geçerli Oy: 202.321
Katılım Oranı: % 90.94

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 59,85121.0962
AK PARTİ: % 40,2681.4642
MHP: % 16,9934.371-
YENİDEN REFAH: % 1,813.656-
BBP: % 0,791.605-
MİLLET İTTİFAKI: % 36,1773.1801
CHP: % 28,9958.6441
İYİ PARTİ: % 7,1814.536-
ATA İTTİFAKI: % 1,513.050-
ZAFER PARTİSİ: % 1,212.446-
AP: % 0,30604-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 0,671.351-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,35712-
TİP: % 0,32639-
MEMLEKET: % 0,531.070-
ANAP: % 0,15295-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,11221-
TKP: % 0,05105-
SOL PARTİ: % 0,0488-
TKH: % 0,0128-
GENÇPARTİ: % 0,08157-
GBP: % 0,07147-
HAK-PAR: % 0,07145-
VATAN PARTİSİ: % 0,06126-
MİLLET: % 0,06114-
HKP: % 0,05103-
YP: % 0,0231-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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