MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 971Toplam Seçmen : 257.315Açılan Sandık : 864Açılan Sandık Oranı : % 88.98Kullanılan Oy : 205.952Geçerli Oy : 202.321Katılım Oranı : % 90.94Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 59,85121.0962 AK PARTİ : % 40,2681.4642 MHP : % 16,9934.371- YENİDEN REFAH : % 1,813.
|Toplam Sandık
|:
|971
|Toplam Seçmen
|:
|257.315
|Açılan Sandık
|:
|864
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88.98
|Kullanılan Oy
|:
|205.952
|Geçerli Oy
|:
|202.321
|Katılım Oranı
|:
|% 90.94
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 59,85
|121.096
|2
|AK PARTİ
|:
|% 40,26
|81.464
|2
|MHP
|:
|% 16,99
|34.371
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,81
|3.656
|-
|BBP
|:
|% 0,79
|1.605
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 36,17
|73.180
|1
|CHP
|:
|% 28,99
|58.644
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 7,18
|14.536
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,51
|3.050
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,21
|2.446
|-
|AP
|:
|% 0,30
|604
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 0,67
|1.351
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,35
|712
|-
|TİP
|:
|% 0,32
|639
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,53
|1.070
|-
|ANAP
|:
|% 0,15
|295
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,11
|221
|-
|TKP
|:
|% 0,05
|105
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|88
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|28
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,08
|157
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|147
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|145
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|126
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|114
|-
|HKP
|:
|% 0,05
|103
|-
|YP
|:
|% 0,02
|31
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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