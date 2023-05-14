MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.
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Toplam Sandık : 4.352Toplam Seçmen : 1.520.982Açılan Sandık : 2.501Açılan Sandık Oranı : % 57.47Kullanılan Oy : 762.349Geçerli Oy : 751.755Katılım Oranı : % 89.97Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,64403.2568 CHP : % 40,39303.6416 İYİ PARTİ : % 13,2599.
|Toplam Sandık
|:
|4.352
|Toplam Seçmen
|:
|1.520.982
|Açılan Sandık
|:
|2.501
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57.47
|Kullanılan Oy
|:
|762.349
|Geçerli Oy
|:
|751.755
|Katılım Oranı
|:
|% 89.97
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 53,64
|403.256
|8
|CHP
|:
|% 40,39
|303.641
|6
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,25
|99.615
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 36,79
|276.539
|5
|AK PARTİ
|:
|% 25,23
|189.648
|4
|MHP
|:
|% 8,56
|64.349
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,07
|15.583
|-
|BBP
|:
|% 0,93
|6.959
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,96
|29.768
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 3,96
|29.768
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,79
|20.993
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,63
|19.762
|-
|AP
|:
|% 0,16
|1.231
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,93
|6.970
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,34
|2.521
|-
|TKP
|:
|% 0,22
|1.632
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,09
|639
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|250
|-
|GBP
|:
|% 0,14
|1.041
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,12
|908
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|803
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,09
|656
|-
|AB
|:
|% 0,07
|554
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|534
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|251
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,03
|245
|-
|HKP
|:
|% 0,03
|219
|-
|GÜNEŞ GÜMÜŞ
|:
|% 0,01
|73
|-
|MUKADDER GÜNERİ
|:
|% 0,01
|29
|-
|MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN
|:
|% 0,00
|19
|-
|NURİ ERCAN TORTOP
|:
|% 0,00
|14
|-
|SEZER ASİL ATEŞ
|:
|% 0,00
|13
|-
|NEFİSE NESRİN İLİ
|:
|% 0,00
|12
|-
|CEM KAHYERİ
|:
|% 0,00
|6
|-
|SAİT TOLGA OKTAY
|:
|% 0,00
|2
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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