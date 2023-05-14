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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 1.

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Toplam Sandık : 4.352Toplam Seçmen : 1.520.982Açılan Sandık : 2.501Açılan Sandık Oranı : % 57.47Kullanılan Oy : 762.349Geçerli Oy : 751.755Katılım Oranı : % 89.97Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 53,64403.2568 CHP : % 40,39303.6416 İYİ PARTİ : % 13,2599.

Toplam Sandık: 4.352
Toplam Seçmen: 1.520.982
Açılan Sandık: 2.501
Açılan Sandık Oranı: % 57.47
Kullanılan Oy: 762.349
Geçerli Oy: 751.755
Katılım Oranı: % 89.97

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 53,64403.2568
CHP: % 40,39303.6416
İYİ PARTİ: % 13,2599.6152
CUMHUR İTTİFAKI: % 36,79276.5395
AK PARTİ: % 25,23189.6484
MHP: % 8,5664.3491
YENİDEN REFAH: % 2,0715.583-
BBP: % 0,936.959-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,9629.768-
YEŞİL SOL PARTİ: % 3,9629.768-
ATA İTTİFAKI: % 2,7920.993-
ZAFER PARTİSİ: % 2,6319.762-
AP: % 0,161.231-
MEMLEKET: % 0,936.970-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,342.521-
TKP: % 0,221.632-
SOL PARTİ: % 0,09639-
TKH: % 0,03250-
GBP: % 0,141.041-
GENÇPARTİ: % 0,12908-
ANAP: % 0,11803-
VATAN PARTİSİ: % 0,09656-
AB: % 0,07554-
MİLLET: % 0,07534-
MİLLİ YOL: % 0,03251-
HAK-PAR: % 0,03245-
HKP: % 0,03219-
GÜNEŞ GÜMÜŞ: % 0,0173-
MUKADDER GÜNERİ: % 0,0129-
MUHAMMED BÜLENT KARAASLAN: % 0,0019-
NURİ ERCAN TORTOP: % 0,0014-
SEZER ASİL ATEŞ: % 0,0013-
NEFİSE NESRİN İLİ: % 0,0012-
CEM KAHYERİ: % 0,006-
SAİT TOLGA OKTAY: % 0,002-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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