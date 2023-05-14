MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.
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Toplam Sandık : 3.791Toplam Seçmen : 1.295.426Açılan Sandık : 2.588Açılan Sandık Oranı : % 68.27Kullanılan Oy : 761.014Geçerli Oy : 747.168Katılım Oranı : % 89.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,03456.0007 AK PARTİ : % 43,58325.6366 MHP : % 12,3992.
|Toplam Sandık
|:
|3.791
|Toplam Seçmen
|:
|1.295.426
|Açılan Sandık
|:
|2.588
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68.27
|Kullanılan Oy
|:
|761.014
|Geçerli Oy
|:
|747.168
|Katılım Oranı
|:
|% 89.01
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 61,03
|456.000
|7
|AK PARTİ
|:
|% 43,58
|325.636
|6
|MHP
|:
|% 12,39
|92.551
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 3,56
|26.592
|-
|BBP
|:
|% 1,50
|11.221
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 30,81
|230.208
|4
|CHP
|:
|% 19,22
|143.620
|3
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,59
|86.588
|1
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 2,34
|17.482
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 1,78
|13.290
|-
|TİP
|:
|% 0,56
|4.192
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,17
|16.189
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,02
|15.065
|-
|AP
|:
|% 0,15
|1.124
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,80
|5.970
|-
|ANAP
|:
|% 0,10
|753
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|738
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,08
|583
|-
|TKP
|:
|% 0,04
|294
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|216
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|73
|-
|AB
|:
|% 0,06
|442
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|393
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,04
|334
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|224
|-
|GBP
|:
|% 0,03
|202
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,03
|199
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|121
|-
|YP
|:
|% 0,01
|45
|-
|SERKAN KANTAŞ
|:
|% 0,00
|33
|-
|MUSTAFA YİĞİT
|:
|% 0,00
|20
|-
|HÜSEYİN ÇİLESİZ
|:
|% 0,00
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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