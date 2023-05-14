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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 2.

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Toplam Sandık : 3.791Toplam Seçmen : 1.295.426Açılan Sandık : 2.588Açılan Sandık Oranı : % 68.27Kullanılan Oy : 761.014Geçerli Oy : 747.168Katılım Oranı : % 89.01Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 61,03456.0007 AK PARTİ : % 43,58325.6366 MHP : % 12,3992.

Toplam Sandık: 3.791
Toplam Seçmen: 1.295.426
Açılan Sandık: 2.588
Açılan Sandık Oranı: % 68.27
Kullanılan Oy: 761.014
Geçerli Oy: 747.168
Katılım Oranı: % 89.01

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 61,03456.0007
AK PARTİ: % 43,58325.6366
MHP: % 12,3992.5511
YENİDEN REFAH: % 3,5626.592-
BBP: % 1,5011.221-
MİLLET İTTİFAKI: % 30,81230.2084
CHP: % 19,22143.6203
İYİ PARTİ: % 11,5986.5881
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 2,3417.482-
YEŞİL SOL PARTİ: % 1,7813.290-
TİP: % 0,564.192-
ATA İTTİFAKI: % 2,1716.189-
ZAFER PARTİSİ: % 2,0215.065-
AP: % 0,151.124-
MEMLEKET: % 0,805.970-
ANAP: % 0,10753-
GENÇPARTİ: % 0,10738-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,08583-
TKP: % 0,04294-
SOL PARTİ: % 0,03216-
TKH: % 0,0173-
AB: % 0,06442-
MİLLET: % 0,05393-
VATAN PARTİSİ: % 0,04334-
MİLLİ YOL: % 0,03224-
GBP: % 0,03202-
HAK-PAR: % 0,03199-
HKP: % 0,02121-
YP: % 0,0145-
SERKAN KANTAŞ: % 0,0033-
MUSTAFA YİĞİT: % 0,0020-
HÜSEYİN ÇİLESİZ: % 0,009-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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