MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.
Güncel Haberler
Toplam Sandık : 4.132Toplam Seçmen : 1.474.610Açılan Sandık : 2.221Açılan Sandık Oranı : % 53.75Kullanılan Oy : 682.388Geçerli Oy : 675.481Katılım Oranı : % 88.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,46327.3176 AK PARTİ : % 32,84221.8125 MHP : % 11,2475.
|Toplam Sandık
|:
|4.132
|Toplam Seçmen
|:
|1.474.610
|Açılan Sandık
|:
|2.221
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53.75
|Kullanılan Oy
|:
|682.388
|Geçerli Oy
|:
|675.481
|Katılım Oranı
|:
|% 88.88
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 48,46
|327.317
|6
|AK PARTİ
|:
|% 32,84
|221.812
|5
|MHP
|:
|% 11,24
|75.959
|1
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,73
|18.422
|-
|BBP
|:
|% 1,65
|11.124
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 42,30
|285.724
|6
|CHP
|:
|% 27,74
|187.361
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 14,56
|98.363
|2
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 3,94
|26.630
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 2,36
|15.915
|-
|TİP
|:
|% 1,59
|10.715
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,59
|17.495
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,40
|16.228
|-
|AP
|:
|% 0,19
|1.267
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,95
|6.457
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,10
|685
|-
|TKP
|:
|% 0,06
|422
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|197
|-
|TKH
|:
|% 0,01
|66
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,10
|671
|-
|ANAP
|:
|% 0,09
|584
|-
|MİLLET
|:
|% 0,06
|412
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|390
|-
|AB
|:
|% 0,05
|322
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|193
|-
|GBP
|:
|% 0,02
|163
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,02
|161
|-
|HKP
|:
|% 0,02
|127
|-
|YP
|:
|% 0,01
|94
|-
|ÖMER MUSTAFA ÖZAL
|:
|% 0,01
|47
|-
|ÜLKÜ GÜNGÖR
|:
|% 0,00
|10
|-
|ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR
|:
|% 0,00
|9
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500