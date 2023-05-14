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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI - ANKARA 3.

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Toplam Sandık : 4.132Toplam Seçmen : 1.474.610Açılan Sandık : 2.221Açılan Sandık Oranı : % 53.75Kullanılan Oy : 682.388Geçerli Oy : 675.481Katılım Oranı : % 88.88Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 48,46327.3176 AK PARTİ : % 32,84221.8125 MHP : % 11,2475.

Toplam Sandık: 4.132
Toplam Seçmen: 1.474.610
Açılan Sandık: 2.221
Açılan Sandık Oranı: % 53.75
Kullanılan Oy: 682.388
Geçerli Oy: 675.481
Katılım Oranı: % 88.88

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 48,46327.3176
AK PARTİ: % 32,84221.8125
MHP: % 11,2475.9591
YENİDEN REFAH: % 2,7318.422-
BBP: % 1,6511.124-
MİLLET İTTİFAKI: % 42,30285.7246
CHP: % 27,74187.3614
İYİ PARTİ: % 14,5698.3632
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 3,9426.630-
YEŞİL SOL PARTİ: % 2,3615.915-
TİP: % 1,5910.715-
ATA İTTİFAKI: % 2,5917.495-
ZAFER PARTİSİ: % 2,4016.228-
AP: % 0,191.267-
MEMLEKET: % 0,956.457-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,10685-
TKP: % 0,06422-
SOL PARTİ: % 0,03197-
TKH: % 0,0166-
GENÇPARTİ: % 0,10671-
ANAP: % 0,09584-
MİLLET: % 0,06412-
VATAN PARTİSİ: % 0,06390-
AB: % 0,05322-
MİLLİ YOL: % 0,03193-
GBP: % 0,02163-
HAK-PAR: % 0,02161-
HKP: % 0,02127-
YP: % 0,0194-
ÖMER MUSTAFA ÖZAL: % 0,0147-
ÜLKÜ GÜNGÖR: % 0,0010-
ŞEMSEDDİN AHMET YAŞAR: % 0,009-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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