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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.910.157Açılan Sandık : 3.746Açılan Sandık Oranı : % 66.99Kullanılan Oy : 1.102.452Geçerli Oy : 1.082.028Katılım Oranı : % 87.8Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 45,10487.9939 CHP : % 33,24359.7287 İYİ PARTİ : % 11,85128.

Toplam Sandık: 5.592
Toplam Seçmen: 1.910.157
Açılan Sandık: 3.746
Açılan Sandık Oranı: % 66.99
Kullanılan Oy: 1.102.452
Geçerli Oy: 1.082.028
Katılım Oranı: % 87.8

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 45,10487.9939
CHP: % 33,24359.7287
İYİ PARTİ: % 11,85128.2652
CUMHUR İTTİFAKI: % 40,84441.9398
AK PARTİ: % 28,69310.4716
MHP: % 10,30111.4692
YENİDEN REFAH: % 1,1612.569-
BBP: % 0,697.430-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 7,4380.439-
YEŞİL SOL PARTİ: % 3,7240.229-
TİP: % 3,7240.210-
ATA İTTİFAKI: % 2,4126.094-
ZAFER PARTİSİ: % 2,1923.652-
AP: % 0,222.442-
MEMLEKET: % 1,1712.622-
GENÇPARTİ: % 0,242.566-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,232.443-
TKP: % 0,121.292-
SOL PARTİ: % 0,08844-
TKH: % 0,03307-
ANAP: % 0,111.182-
VATAN PARTİSİ: % 0,101.136-
GBP: % 0,101.040-
MİLLET: % 0,09982-
HAKAN HALİM OKUDAN: % 0,07768-
AB: % 0,07766-
MİLLİ YOL: % 0,05509-
HAK-PAR: % 0,04472-
HKP: % 0,04399-
YP: % 0,01160-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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