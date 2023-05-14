MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 5.592Toplam Seçmen : 1.910.157Açılan Sandık : 3.746Açılan Sandık Oranı : % 66.99Kullanılan Oy : 1.102.452Geçerli Oy : 1.082.028Katılım Oranı : % 87.8Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 45,10487.9939 CHP : % 33,24359.7287 İYİ PARTİ : % 11,85128.
|Toplam Sandık
|:
|5.592
|Toplam Seçmen
|:
|1.910.157
|Açılan Sandık
|:
|3.746
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66.99
|Kullanılan Oy
|:
|1.102.452
|Geçerli Oy
|:
|1.082.028
|Katılım Oranı
|:
|% 87.8
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 45,10
|487.993
|9
|CHP
|:
|% 33,24
|359.728
|7
|İYİ PARTİ
|:
|% 11,85
|128.265
|2
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 40,84
|441.939
|8
|AK PARTİ
|:
|% 28,69
|310.471
|6
|MHP
|:
|% 10,30
|111.469
|2
|YENİDEN REFAH
|:
|% 1,16
|12.569
|-
|BBP
|:
|% 0,69
|7.430
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 7,43
|80.439
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 3,72
|40.229
|-
|TİP
|:
|% 3,72
|40.210
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,41
|26.094
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,19
|23.652
|-
|AP
|:
|% 0,22
|2.442
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,17
|12.622
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,24
|2.566
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,23
|2.443
|-
|TKP
|:
|% 0,12
|1.292
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,08
|844
|-
|TKH
|:
|% 0,03
|307
|-
|ANAP
|:
|% 0,11
|1.182
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,10
|1.136
|-
|GBP
|:
|% 0,10
|1.040
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|982
|-
|HAKAN HALİM OKUDAN
|:
|% 0,07
|768
|-
|AB
|:
|% 0,07
|766
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,05
|509
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,04
|472
|-
|HKP
|:
|% 0,04
|399
|-
|YP
|:
|% 0,01
|160
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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