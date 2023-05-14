Üye Girişi
Haberi Paylaş
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.263Açılan Sandık : 328Açılan Sandık Oranı : % 96.76Kullanılan Oy : 53.566Geçerli Oy : 51.448Katılım Oranı : % 81.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 39,1120.1211 AK PARTİ : % 35,2718.1481 MHP : % 2,791.

Toplam Sandık: 339
Toplam Seçmen: 68.263
Açılan Sandık: 328
Açılan Sandık Oranı: % 96.76
Kullanılan Oy: 53.566
Geçerli Oy: 51.448
Katılım Oranı: % 81.65

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 39,1120.1211
AK PARTİ: % 35,2718.1481
MHP: % 2,791.434-
YENİDEN REFAH: % 0,79409-
BBP: % 0,25130-
MİLLET İTTİFAKI: % 34,3117.6541
CHP: % 29,8815.3721
İYİ PARTİ: % 4,442.282-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 20,9410.774-
YEŞİL SOL PARTİ: % 20,9410.774-
ATA İTTİFAKI: % 0,96494-
ZAFER PARTİSİ: % 0,75388-
AP: % 0,21106-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,61312-
SOL PARTİ: % 0,43220-
TKP: % 0,1472-
TKH: % 0,0420-
MEMLEKET: % 0,40205-
ANAP: % 0,22111-
AB: % 0,1157-
HKP: % 0,1049-
GENÇPARTİ: % 0,0735-
GBP: % 0,0735-
HAK-PAR: % 0,0633-
VATAN PARTİSİ: % 0,0633-
YP: % 0,0528-
MİLLET: % 0,0526-
MİLLİ YOL: % 0,0318-
İSKENDER ÖZEN: % 0,0313-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title