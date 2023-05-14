MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 339Toplam Seçmen : 68.263Açılan Sandık : 328Açılan Sandık Oranı : % 96.76Kullanılan Oy : 53.566Geçerli Oy : 51.448Katılım Oranı : % 81.65Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 39,1120.1211 AK PARTİ : % 35,2718.1481 MHP : % 2,791.
|Toplam Sandık
|:
|339
|Toplam Seçmen
|:
|68.263
|Açılan Sandık
|:
|328
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96.76
|Kullanılan Oy
|:
|53.566
|Geçerli Oy
|:
|51.448
|Katılım Oranı
|:
|% 81.65
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 39,11
|20.121
|1
|AK PARTİ
|:
|% 35,27
|18.148
|1
|MHP
|:
|% 2,79
|1.434
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,79
|409
|-
|BBP
|:
|% 0,25
|130
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 34,31
|17.654
|1
|CHP
|:
|% 29,88
|15.372
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 4,44
|2.282
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 20,94
|10.774
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 20,94
|10.774
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 0,96
|494
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,75
|388
|-
|AP
|:
|% 0,21
|106
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,61
|312
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,43
|220
|-
|TKP
|:
|% 0,14
|72
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|20
|-
|MEMLEKET
|:
|% 0,40
|205
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|111
|-
|AB
|:
|% 0,11
|57
|-
|HKP
|:
|% 0,10
|49
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,07
|35
|-
|GBP
|:
|% 0,07
|35
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|33
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|33
|-
|YP
|:
|% 0,05
|28
|-
|MİLLET
|:
|% 0,05
|26
|-
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,03
|18
|-
|İSKENDER ÖZEN
|:
|% 0,03
|13
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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