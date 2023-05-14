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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Güncel Haberler

Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.593Açılan Sandık : 632Açılan Sandık Oranı : % 99.22Kullanılan Oy : 114.116Geçerli Oy : 111.343Katılım Oranı : % 87.13Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,5355.1471 AK PARTİ : % 37,2441.4661 MHP : % 9,6310.719- YENİDEN REFAH : % 2,262.

Toplam Sandık: 637
Toplam Seçmen: 132.593
Açılan Sandık: 632
Açılan Sandık Oranı: % 99.22
Kullanılan Oy: 114.116
Geçerli Oy: 111.343
Katılım Oranı: % 87.13

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
CUMHUR İTTİFAKI: % 49,5355.1471
AK PARTİ: % 37,2441.4661
MHP: % 9,6310.719-
YENİDEN REFAH: % 2,262.513-
BBP: % 0,40449-
MİLLET İTTİFAKI: % 43,5348.4631
CHP: % 30,3133.7431
İYİ PARTİ: % 13,2214.720-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 1,992.214-
TİP: % 1,151.274-
YEŞİL SOL PARTİ: % 0,85940-
ATA İTTİFAKI: % 1,111.239-
ZAFER PARTİSİ: % 0,85946-
AP: % 0,26293-
MEMLEKET: % 1,091.217-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,56630-
SOL PARTİ: % 0,27302-
TKP: % 0,26284-
TKH: % 0,0444-
ANAP: % 0,29321-
ARİF ATAMAN: % 0,17193-
GENÇPARTİ: % 0,11125-
MİLLET: % 0,0782-
VATAN PARTİSİ: % 0,0782-
HAK-PAR: % 0,0780-
HKP: % 0,0777-
GBP: % 0,0668-
YP: % 0,0334-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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