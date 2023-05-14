MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 637Toplam Seçmen : 132.593Açılan Sandık : 632Açılan Sandık Oranı : % 99.22Kullanılan Oy : 114.116Geçerli Oy : 111.343Katılım Oranı : % 87.13Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 49,5355.1471 AK PARTİ : % 37,2441.4661 MHP : % 9,6310.719- YENİDEN REFAH : % 2,262.
|Toplam Sandık
|:
|637
|Toplam Seçmen
|:
|132.593
|Açılan Sandık
|:
|632
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99.22
|Kullanılan Oy
|:
|114.116
|Geçerli Oy
|:
|111.343
|Katılım Oranı
|:
|% 87.13
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 49,53
|55.147
|1
|AK PARTİ
|:
|% 37,24
|41.466
|1
|MHP
|:
|% 9,63
|10.719
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 2,26
|2.513
|-
|BBP
|:
|% 0,40
|449
|-
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 43,53
|48.463
|1
|CHP
|:
|% 30,31
|33.743
|1
|İYİ PARTİ
|:
|% 13,22
|14.720
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 1,99
|2.214
|-
|TİP
|:
|% 1,15
|1.274
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 0,85
|940
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 1,11
|1.239
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 0,85
|946
|-
|AP
|:
|% 0,26
|293
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,09
|1.217
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,56
|630
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,27
|302
|-
|TKP
|:
|% 0,26
|284
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|44
|-
|ANAP
|:
|% 0,29
|321
|-
|ARİF ATAMAN
|:
|% 0,17
|193
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,11
|125
|-
|MİLLET
|:
|% 0,07
|82
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,07
|82
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,07
|80
|-
|HKP
|:
|% 0,07
|77
|-
|GBP
|:
|% 0,06
|68
|-
|YP
|:
|% 0,03
|34
|-
Kaynak: AA / Güncel
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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