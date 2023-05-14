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MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

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Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 878.452Açılan Sandık : 1.966Açılan Sandık Oranı : % 72.28Kullanılan Oy : 552.207Geçerli Oy : 538.936Katılım Oranı : % 89.39Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,07264.4835 CHP : % 36,09194.5304 İYİ PARTİ : % 12,9869.

Toplam Sandık: 2.720
Toplam Seçmen: 878.452
Açılan Sandık: 1.966
Açılan Sandık Oranı: % 72.28
Kullanılan Oy: 552.207
Geçerli Oy: 538.936
Katılım Oranı: % 89.39

Oy OranıOy Sayısı Milletvekili Sayısı
MİLLET İTTİFAKI: % 49,07264.4835
CHP: % 36,09194.5304
İYİ PARTİ: % 12,9869.9531
CUMHUR İTTİFAKI: % 38,44207.1513
AK PARTİ: % 28,42153.1803
MHP: % 8,5245.913-
BBP: % 0,804.293-
YENİDEN REFAH: % 0,703.765-
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 6,9837.632-
YEŞİL SOL PARTİ: % 6,9837.632-
ATA İTTİFAKI: % 2,2612.171-
ZAFER PARTİSİ: % 2,0010.763-
AP: % 0,261.408-
MEMLEKET: % 1,126.053-
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: % 0,331.759-
TKP: % 0,15798-
SOL PARTİ: % 0,14741-
TKH: % 0,04220-
GENÇPARTİ: % 0,301.627-
VATAN PARTİSİ: % 0,231.248-
ANAP: % 0,221.164-
HÜSEYİN AKSU: % 0,12633-
HAK-PAR: % 0,09484-
MİLLET: % 0,09475-
HKP: % 0,06342-
YP: % 0,03179-
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler

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