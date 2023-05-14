MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI
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Toplam Sandık : 2.720Toplam Seçmen : 878.452Açılan Sandık : 1.966Açılan Sandık Oranı : % 72.28Kullanılan Oy : 552.207Geçerli Oy : 538.936Katılım Oranı : % 89.39Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 49,07264.4835 CHP : % 36,09194.5304 İYİ PARTİ : % 12,9869.
|Toplam Sandık
|:
|2.720
|Toplam Seçmen
|:
|878.452
|Açılan Sandık
|:
|1.966
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72.28
|Kullanılan Oy
|:
|552.207
|Geçerli Oy
|:
|538.936
|Katılım Oranı
|:
|% 89.39
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Milletvekili Sayısı
|MİLLET İTTİFAKI
|:
|% 49,07
|264.483
|5
|CHP
|:
|% 36,09
|194.530
|4
|İYİ PARTİ
|:
|% 12,98
|69.953
|1
|CUMHUR İTTİFAKI
|:
|% 38,44
|207.151
|3
|AK PARTİ
|:
|% 28,42
|153.180
|3
|MHP
|:
|% 8,52
|45.913
|-
|BBP
|:
|% 0,80
|4.293
|-
|YENİDEN REFAH
|:
|% 0,70
|3.765
|-
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
|:
|% 6,98
|37.632
|-
|YEŞİL SOL PARTİ
|:
|% 6,98
|37.632
|-
|ATA İTTİFAKI
|:
|% 2,26
|12.171
|-
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 2,00
|10.763
|-
|AP
|:
|% 0,26
|1.408
|-
|MEMLEKET
|:
|% 1,12
|6.053
|-
|SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI
|:
|% 0,33
|1.759
|-
|TKP
|:
|% 0,15
|798
|-
|SOL PARTİ
|:
|% 0,14
|741
|-
|TKH
|:
|% 0,04
|220
|-
|GENÇPARTİ
|:
|% 0,30
|1.627
|-
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,23
|1.248
|-
|ANAP
|:
|% 0,22
|1.164
|-
|HÜSEYİN AKSU
|:
|% 0,12
|633
|-
|HAK-PAR
|:
|% 0,09
|484
|-
|MİLLET
|:
|% 0,09
|475
|-
|HKP
|:
|% 0,06
|342
|-
|YP
|:
|% 0,03
|179
|-
Kaynak: AA / Güncel
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Güncel Haberler
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