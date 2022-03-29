Milletvekili Esgin muhtarlarla bir araya geldi, Karacabey'de yatırımları inceledi

KARACABEY, BURSA (AA) - Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Nilüfer ve Karacabey ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Temaslarına Nilüfer'e bağlı Gölyazı Mahallesi'nden başlayan Esgin, Akçalar, Fadıllı, Karacaoba ve Gölyazı muhtarları ve bölgedeki balıkçı kooperatiflerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Bursa'nın vitrininin Gölyazı olduğunu belirten Esgin, katılımcıların talep ve beklentilerini dinleyerek not alıp çözümleri için telefonla temas kurdu.

Karacabey'de ise Uluabat Mahallesi'nde Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle buluşan Esgin'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve muhtar Şevket Aşkı eşlik etti.

Bursa-İzmir kara yolunda işlek bir bölgede yer alan Uluabat'ta yayaların daha güvenli geçişi için talep edilen alt geçit yapılacak yeri Karayolları Bölge Müdürlüğü yöneticileriyle inceleyen Esgin, "Uluabatlı hemşehrilerimizin beklentisi olan yaya alt geçidine hemen başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karacabey Bakırköy girişi ve Devlet Hastanesi önü kavşak projelerini yerinde inceleyen Esgin, "Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki 11 kırsal mahallemize ulaşımın kavşak noktası Bakırköy girişine kavşak projesi sürecini yakından takip ediyoruz. Ayrıca Karacabey Devlet Hastanesi önüne kavşak düzenlemesini de yakın zamanda projesine başlama yönünde çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Turizm bölgesi Boğaz'a ulaşım sağlanan yoldaki çalışmalar

İlçenin turizme açılan en önemli geçiş güzergahı Boğaz yolunu da yetkililerle inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, şunları aktardı:

"Karacabey Boğaz yolunu pandemi sürecine ve tüm engellemelere rağmen projeyi tamamlama yönündeki güçlü irademiz devam ediyor. Bu noktada Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bölgemizin turizm potansiyelini ve cazibesini artıracak, aynı zamanda kırsal mahallelerimize güvenli ulaşımı sağlayacak Boğaz yolunun 2022 yılı sonunda tamamlanması noktasında önümüzde engel yok."