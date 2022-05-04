Milletvekili Ekinci, Suşehri'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Ekinci, Suşehri'ni ziyaret etti

AA - Faruk Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Milletvekili Ekinci, Suşehri'ni ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e taziye ziyaretinde bulunan Ekinci, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Suşehri Devlet Hastanesine geçen Ekinci, hastalara acil şifalar diledi.

Suşehri halkının her zaman Ak Parti'ye destek verdiğini belirten Ekinci, "Suşehri bizim için önemli bir ilçemiz. Bizler de ilçemizin taleplerini yerine getirmek amacıyla Ankara'da bulunuyoruz." dedi.

Ekinci'ye ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rüstem Yüce, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da eşlik etti.

AA / Faruk Kara - Güncel

Milletvekili, AK Parti, Suşehri, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title