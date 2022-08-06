Milletvekili Çalık ve Çakır'dan Hulusi Efendi Vakfı'na ziyaret AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'i ziyaret etti. AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş'i ziyaret etti. Darende ilçcesindeki Vakıf Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Vakıf Başkanı Hamid Hamidettin Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçtiğimiz günlerde hac görevini yerine getiren Çalık ve Çakır'a iyi dileklerini iletti. Milletvekili Çalık ise ilçenin geleceği için omuz omuza vererek ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Ateş, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür edere Osmanlıca yazılı tablo hediye etti. Ziyarete, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, belediye encümenleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri eşlik etti. Güncel AA / Ayhan İşcen Milletvekili Ahmet Çakır Öznur Çalık Malatya Güncel Haberler

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