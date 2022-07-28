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Milletvekili Baki Ersoy ve oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Milletvekili Baki Ersoy ve oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Baki Ersoy, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Altan Aydemir, yönetim kurulu üyesi Mükremin Suludere, İncesu Şoförler Odası Başkanı Mustafa Büyüköz, Yahyalı Şoförler Odası Başkanı İsmail İlboğa, Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Bünyan Şoförler Odası Başkanı Serkan Dilekmen ve Pınarbaşı Şoförler Odası Başkanı Cevdet Uslu ile Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, oda başkanlarının istek ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Milletvekili Ersoy da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu ve beraberindeki heyetin de Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Memduh Büyükkılıç Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Güncel Haberler

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