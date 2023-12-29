AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesini ziyaret etti

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Almus ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Arslan, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve İlçe Müftüsü Emin Kaplan ile şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Arslan, vatan için canlarını feda eden şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olacaklarını söyledi.