Milletvekili adayı Şahin'den KARDEMİR'e işçi alımı açıklaması

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) 600 işçi alınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) 600 işçi alınacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir "1 Mayıs'ta müjde gelebilir" şeklinde açıklamalarda bulunduklarını belirtti.

O müjdenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi kırmadı ve KARDEMİR'e 600 işçi alınacağını duyurdu. Bu güzel müjde için Karabüklüler adına şükranlarımı sunuyorum. Karabük'ün her zaman sahibi vardır. Önce Allah sonra Recep Tayyip Erdoğan ve Ak kadrolar. Hayırlı olsun Karabük."