Türkiye'den 10 Yeni Anlaşma Onayı

Türkiye'nin imzaladığı 10 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında akdedilen "Türkiye İçin Çok Yıllık Rekabetçilik ve Yenilik Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında" değişiklik yapılması onaylandı.

IPA II çerçevesinde akdedilen "Türkiye İçin Çok Yıllı Ulaştırma Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında" değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AB Komisyonu arasında 27 Mayıs 2025 ve 10 Haziran 2025 tarihli mektupların teatisi yoluyla imzalanan "Değişiklik Protokolü"nün onaylanmasına karar verildi.

Ankara'da 17 Eylül 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması" onaydan geçti. Anlaşma, ceza adaletinin iradesinde işbirliğini ve yardımlaşmayı güçlendirerek, adaletin amacını ve hükümlülerin sosyal rehabilitasyonunu amaçlıyor.

Türkiye ile Türkmenistan arasında çevre, meteoroloji ve spor alanlarında anlaşmalar

Ankara'da 26 Ekim 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma taraflar arasında bitki koruma, bitki karantinası, bitkisel ürünlere zarar veren zararlı organizmalarla mücadele konularında ve bu organizmaların, devletlerin topraklarına girişini ve yayılmasını kontrol etme ve önleme alanında işbirliğini hedefliyor.

Ankara'da 26 Ekim 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Meteoroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Anlaşma uyarınca, teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve meteoroloji alanlarındaki işbirliğini uluslararası arenadaki faaliyetler de dahil olmak üzere güçlendirme, ticaretteki teknik engelleri kaldırma, ikili ticaretin akışını artırma, karşılıklı ekonomik ve ticari menfaatler ile Türk ve Türkmen tüketicilerin güvenlik ve sağlıklarını koruma konularında mutabık kalındı.

Ankara'da 26 Ekim 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması" onay aldı. Anlaşma, Türkmen ve Türk halkları arasında dostluk ilişkilerini güçlendirme ve meteoroloji alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ankara'da 26 Ekim 2023'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması için Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı"nın onaylanmasına karar verildi. Anlaşmaya göre, gençlik politikası alanında işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Irak arasında güvenlik, istihdam ve sağlık alanlarında anlaşmalar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 22 Nisan 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği ve Ticarette Teknik Engeller Alanlarında Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokol" onaylandı. Anlaşma uyarınca, iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ve ticari çıkarların sürdürülmesi, Türk ve Iraklı tüketicilerin güvenlik, sağlık ve hayat standartlarının korunması amaçlanıyor.

Bağdat'ta 22 Nisan 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Arasında İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Mutabakat Zaptı" onaydan geçti. Anlaşmaya göre, iki ülke arasında, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında kurumsal düzeyde anlayışın geliştirilmesi planlanıyor.

Bağdat'ta 22 Nisan 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı. Anlaşmaya göre, sağlık ve tıp bilimleri alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi; işbirliğine yönelik faaliyetlerin, ülkeler arasında sağlık teknolojilerinin değişimi ile deneyimlerin paylaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.