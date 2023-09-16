Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Guatemala, Endonezya, Gine-Bissau, Kırgızistan, Azerbaycan, Tunus, Moritanya, Angola, Macaristan, Kazakistan, Cezayir, Sırbistan ve Zambiya ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Guatemala, Endonezya, Gine-Bissau, Kırgızistan, Azerbaycan, Tunus, Moritanya, Angola, Macaristan, Kazakistan, Cezayir, Sırbistan ve Zambiya ile çeşitli alanlarda imzaladığı milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lefkoşa'da 7 Haziran 2022'de imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile KKTC arasında 8 Ağustos 2022 ve 2 Eylül 2022'de imzalanan "Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Kasım 2022'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında BRTK Radyo Frekanslarının Güncellenmesi ve Güçlendirilmesi Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

Ankara'da 11 Ağustos 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"a göre taraflar, iki ülkenin kültürel ve sanatsal kurumları arasındaki işbirliğini geliştirme hususunda çaba sarf edecek.

Bali'de 14 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar", kirliliği azaltmayı ve taraflar arasında çevresel sürdürebilirliği sağlamak için işbirliğini teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul'da 22 Ekim 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine-Bissau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"la de taraflar arasında medya ve iletişim alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

9 Nisan 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü ve Protokolde Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar"la, iki ülkenin basın ve enformasyon alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakü'de 4 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

İstanbul'da 4 Kasım 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolüne İlişkin Faaliyet Planının Onaylanması Hakkında Karar"a göre aile, kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin politika alanındaki işbirliğinin sürekli gelişimi hedefleniyor.

19 Nisan 2023'te imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Dair İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta 22 Nisan 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

Bilim, teknoloji, askeri arşiv, tarım ve hayvancılık alanlarında işbirliği anlaşmaları

Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar", taraflar arasında tarım alanında ikili ilişkiler kurulmasını ve güçlendirilmesini amaçlıyor.

Ankara'da 11 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"la gençlik alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

10 Mayıs 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Arşiv, Askeri Tarih, Müzecilik ve Askeri Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar", askeri arşiv, askeri tarih, askeri müzecilik ve askeri yayın alanlarında taraflar arasında işbirliği kurulmasını amaçlıyor.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"la taraflar arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Belgrad'da 7 Eylül 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İleri Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar"la, iki ülke arasında ileri teknolojilerde yenilik alanında ikili işbirliğinin sekteye uğramadan gelişebilmesine olanak tanıyacak elverişli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar"la, iki ülke arasında balıkçılık ve hayvancılık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi hedefleniyor.