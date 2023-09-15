Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 11 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu anlaşma, mütekabiliyet, karşılıklı anlayış ve fayda ilkesi temelinde spor alanında taraflar arasında işbirliğini teşvik ederek iki ülke arasındaki yakın ilişki ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ankara'da 18 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, tarafların egemenliği ve eşitliğine karşılıklı saygı temelinde çeşitli askeri alanlarda işbirliğini içeriyor.