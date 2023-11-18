Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 17 Haziran 2022'de imzalanan "Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, protokolün ekinde yer alan "Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması", Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'ndan (STÖ) sonra yer alacak şekilde eklenmesi suretiyle düzenlendi.