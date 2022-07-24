"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Yeni Mezun Doktor Arif Onur Poyraz: "Doğru Sağlık Politikalarının Uygulandığı Bir Türkiye İstiyoruz"

CHP'nin Balıkesir'de düzenlediği Milletin Sesi Mitingi'nde tıp fakültesinden dün mezun olan genç doktor Arif Onur Poyraz da konuştu. Poyraz, "Hocalarım, içinizdeki arkadaşlarım ve ben doğru sağlık politikalarının uygulandığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü bizler ülkemize faydalı olmak ve milletimizin sağlığı için onurlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyerek seslendiği bizler ölmek değil yaşatmak, iyiliğin ve bilimin ışığında Türkiye'yi aydınlatmak istiyoruz" dedi.

CHP'nin Milletin Sesi Mitingleri daha önce Mersin ve İstanbul'da düzenlendi. Miting serisinin üçüncüsü bugün Balıkesir'de yapılıyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün mezuniyet töreni yapılan 24 yaşındaki Arif Onur Poyraz, doktorların sorunlarını anlatmak için kürsüye beyaz önlüğüyle çıkarak konuştu. Poyraz, şunları söyledi:

ÖNLÜĞÜYLE KONUŞAN GENÇ DOKTOR: "ONURLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

"Merhaba, ben henüz dün mezun bir hekim olan Arif Onur Poyraz. Yarın göreve başlayacak birçok isim gibi ben de heyecan ve maalesef bir o kadar da korku duygularını bir arada hissediyorum. Tıbben felç olmuş sağlık sistemi içerisinde daha tıp fakültesi sıralarında birçok yıpratıcı ve yorucu geçen sürecin ardından birçok arkadaşım fiziki ve sözlü saldırıya uğruyor ve devamında belki de öldürülüyor. 36 saatlik nöbetler, verilmeyen değer ve bizi istemeyen bir… Bunun sonucunda başta Almanya olmak üzere birçok yabancı dil kurslarını doktorlar dolduruyor. Her gün uzman ve yeni mezun birçok meslektaşımızın dünyanın dört bir yanına hekimlik yapmak adına dağıldığını görüyor ve sıraya bizlerde giriyoruz. Peki ya büyük binaların ve beton yığınlarının hasta bakamadığını anladığınızda çok geç olmayacak mı? Bunun hesabını kim verecek. Çocuğunu ameliyat ettirebilmek için evini arabasını satan annelerin ya da doktor bulamadığı için sevdiğini kaybeden evlatların siz olduğunu düşünün. Sorumlusu kim olacak, hesabını kim verecek? Fatura yine millete kesilecek. Bugün hocalarım, içinizdeki arkadaşlarım ve ben doğru sağlık politikalarının uygulandığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü bizler ülkemize faydalı olmak ve milletimizin sağlığı için onurlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyerek seslendiği bizler ölmek değil yaşatmak, iyiliğin ve bilimin ışığında Türkiye'yi aydınlatmak istiyoruz."

ANKA / Güncel