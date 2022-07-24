"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Muharrem Erkek: Demokrasi Mücadelesinde Bize Katılın - Haberler

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"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Muharrem Erkek: Demokrasi Mücadelesinde Bize Katılın

ANKA - Güncel
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Balıkesir’de düzenlenen “Milletin Sesi Mitingi” öncesinde, “CHP’nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. CHP’nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk vardır. Bağımsızlık vardır, özgürlük vardır. CHP olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik mücadelesi veriyoruz ve 85 milyona sesleniyoruz: ‘Bize katılın’. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Balıkesir'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde, "CHP'nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. CHP'nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk vardır. Bağımsızlık vardır, özgürlük vardır. CHP olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik mücadelesi veriyoruz ve 85 milyona sesleniyoruz: 'Bize katılın'. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek, CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde Balıkesir'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Erkek, şunları söyledi:

" Balıkesir'de heyecan çok yüksek. Bugün Lozan'ın 99. yılı. Lozan'ı anlamak için Sevr'e bakmak yeterlidir. Sevr'i yırtıp attı Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi oldu. Kuvayi Milliye Meydanındayız. CHP'nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. CHP'nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk vardır. Bağımsızlık vardır, özgürlük vardır. CHP olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik mücadelesi veriyoruz ve 85 milyona sesleniyoruz: 'Bize katılın'. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK AMA BUNUN İÇİN DERHAL SEÇİM"

Bugün Balıkesir tarihinin en büyük, en görkemli mitingini yaşayacak. Çünkü günlerdir Balıkesir'deyiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il örgütümüz, ilçe örgütümüz vatandaş sandığı bekliyor. Vatandaş seçimi bekliyor. Çünkü güvenini ve itibarını kaybetmiş bir iktidar, saray iktidarı, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez. Güven kaybı oldu, itibar kaybı oldu. Erdoğan'da bu ucube sistemde iflas etti. Değişime ihtiyaç var. İlk seçimde bu değişim gerçekleşecek. Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ama bunun için derhal seçim."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem Erkek Balıkesir Güncel Haberler

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