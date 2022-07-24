"Milletin Sesi Mitingi" Balıkesir'de. Ahmet Akın: Vatandaşımızın Nezdinde Ak Parti İktidarı Sonlanmıştır

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP'nin Balıkesir'de düzenlediği "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımızın nezdinde AK Parti iktidarı sonlanmıştır. Vatandaşımız büyük çoğunlukla seçim istiyor. CHP bugün itibariyle Türkiye'nin birinci partisidir. Böyle değil diyorlarsa sandığı getirsinler vatandaşımız göstersin gerçeği" dedi.

CHP, Balıkesir'de "Milletin Sesi Mitingi" düzenliyor. Kuvayı Milliye Meydanı'nda yapılan mitingde Türk bayrağı ve CHP bayrakları taşınıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını halkın arasında takip edecek.

Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yurttaşlara umut olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sıcağı rağmen vatandaş akın akın miting alanına geliyor. Neden? Şu anda Türkiye'de üreten kazanamıyor. Hatta üretimi bırakın süt hayvanları mezbahada kesime gidiyor. Tarım bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Süt üretimi çok azalmış. Tarım yapacak insan bulamayacağız. Vatandaşımız Millet İttifakı'nı kurtarıcı olarak projeleriyle, anlattıkları, umut ve güven ile iktidara taşımak için gün sayıyor. Kuvayı Milliye'nin baş şehrinden, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde bütün Türkiye'ye Kuvayı Milliye ateşini yakıyoruz.

Önümüzdeki ilk seçimde iktidar olup, üretici, öğrenci, doktoru, genci, yaşlıyı, bütün milletimizi rahatlatacağız. Bütün milletimiz rahat bir nefes alacak."

"GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU BÜYÜK BİR ÖZLEMLE BEKLENİYOR"

Akın, Balıkesirli yurttaşların hayat pahalılığı ve enflasyondan şikayet ettiğini kaydederek, şunları belirtti:

"Esnaf sattığı malı yerine koyamıyor. Gençlerimiz Türkiye'de yaşam umudunu kaybetmiş, yurt dışına gidiyor. Biz de diyoruz ki 'Milletin sesi Millet İttifakı genç kardeşlerimizi ülkesine davet için çalışıyor'. Hayvancı üretimini bırakmış durumda. Giderler almış başını gitmiş. Yani üretici, sanayici kendi üretimi konusunda sıkıntılar yaşıyor. En büyük sıkıntı vatandaşımız önünü göremiyor. Yani istikrar bitmiş. İstikrarın sağlanması için vatandaşın önünü görmesi gerekiyor. O da nasıl sağlanır? İstikrarlı bir yönetimle. İstikrarlı bir lider ile. O da kimdir? Milletin sesi ve Millet İttifakı'nın ta kendisidir. Vatandaşımızın beklentisi bu yönde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımızın nezdinde AK Parti iktidarı sonlanmıştır. Vatandaşımız büyük çoğunlukla seçim istiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, CHP bugün itibariyle Türkiye'nin birinci partisidir. Böyle değil diyorlarsa sandığı getirsinler vatandaşımız göstersin gerçeği. Vatandaşın umudu olmuştur, şu anda Millet İttifakı vatandaşın umududur. Umudu yücelten, milletin sesi mitingleri ile sahaya taşıyan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir özlemle bekleniyor.

Şu anda insanlar bu sıcağa rağmen geliyor. Dışarıda on binler var. İnanılmaz derecede bir katılım var. İnşallah vatandaşımızın bu destekleri ve bu ilgisi iktidarda yerini bulacak ve rahat bir nefes alacak milletimiz."

Akın, Kılıçdaroğlu'nun "Bize katılın" çağrısını karşılık bulduğunu kaydederek, "Umut, güven, gelecek bizde ve inşallah önümüzdeki ilk seçimde iktidar da bizde. İktidar hesap verebilen, aynı zamanda şeffaf olabilen, milleti için çalışan bir iktidarı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

ANKA / Güncel