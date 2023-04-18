Millet Kütüphanesi'nden yapay zeka destekli sınava hazırlık uygulaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi tarafından öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli 'Raunt' uygulaması geliştirildi. Uygulama, yapay zeka desteği sayesinde kişiye özel çalışma programları hazırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesince geliştirilen Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversite hazırlık uygulaması, içerisinde 350 binden fazla soru ve çözüm videosu barındırıyor. Uygulama aynı zamanda 1000 saatten fazla ders anlatım videosu ve 30 deneme sınavı içeriyor. Kullanan öğrenciye özel performans raporları hazırlayan uygulamada, yapay zeka desteği sayesinde kişiye özel ders çalışma programı hazırlanıyor. Uygulama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi'ndeki bilgisayarlardan ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler uygulamadan sıklıkla faydalanıyor.

Uygulamadan yararlanan öğrencilerden 12'nci sınıf öğrencisi Senih Önerbay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanırken 'Raunt' uygulamasının kendisi için büyük bir kolaylık olduğunu söyledi. Önerbay, yapay zeka destekli ders çalışma uygulamalarının çevresinde kullanıldığını belirterek, "Bu tür uygulamaları kullanan arkadaşlarım var. Kendilerinden olumlu dönütler aldım. Ben bir sayısal öğrencisi olarak daha çok eşit ağırlık ve sözel öğrencilerinin bundan daha fazla yararlanacağını düşünüyorum. Günümüz şartları altında bire bir dershanelerin fiyatı yüksek olduğu için bu tür uygulamaları uygun oluyor. Üniversite sınavlarında yararlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

- Senih Önerbay ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,