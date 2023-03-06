Üye Girişi
Haberi Paylaş

Millet İttifakı: "Yolumuza Devam Edeceğiz"

Güncel Haberler

Millet İttifakı, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması ardından "dün ve bugüne sıkışmadan yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla, aday açıklaması için 6 Mart Pazartesi gününü işaret etti.

Millet İttifakı, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması ardından "dün ve bugüne sıkışmadan yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla, aday açıklaması için 6 Mart Pazartesi gününü işaret etti

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title