Millet İttifakı: "Yolumuza Devam Edeceğiz"
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Millet İttifakı, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması ardından "dün ve bugüne sıkışmadan yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla, aday açıklaması için 6 Mart Pazartesi gününü işaret etti.
Millet İttifakı, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması ardından "dün ve bugüne sıkışmadan yolumuza devam edeceğiz" mesajıyla, aday açıklaması için 6 Mart Pazartesi gününü işaret etti
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel